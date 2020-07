36% di sconto sulle telecamere di sicurezza YI Wi-Fi

Se siete in procinto di andare in vacanza nelle prossime settimane e lasciare la vostra abitazione per diversi giorni, è sicuramente consigliato installare una o più telecamere di sicurezza che possano farvi trascorrere la villeggiatura in modo tranquillo e le recenti offerte di Yi con sconti fino al 36% sono un’ottima opportunità per acquistare un dispositivo di sicurezza qualora non ne abbiate ancora uno.

La telecamera di sorveglianza Yi in offerta su Amazon è la Dome Camera 1080p che viene venduta a 38,24€ invece di 59,99€ e si tratta di uno dei migliori modelli economici che potete comprare in questo momento, dato che i prodotti di Yi vantano di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo modello permette di avere una copertura a 360° grazie alla funzione di rotazione e permette anche di vedere al buio, dato che sono presenti 8 LED infrarossi. Non manca ovviamente il rilevamento di movimento che invia una notifica istantanea sul vostro smartphone se la telecamera nota degli spostamenti. Non manca inoltre il supporto verso l’Echo Show di Amazon in modo da guardare in diretta cosa riprende la telecamera tramite WiFi direttamente dallo schermo del dispositivo. Se non volete usare schede di memoria, la Dome Camera 1080p permette di archiviare gratuitamente le riprese per 7 giorni su YI Cloud con crittografia end-to-end per il massimo rispetto della privacy.

La telecamera è disponibile in bianco e nero e vogliamo sottolineare ancora una volta che si tratta di un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di un modello valido e non particolarmente costoso capace di offrire una buona sicurezza nei momenti in cui la vostra abitazione rimane inabitata. Oltre a seguirci su queste pagine. vi invitiamo ad iscrivervi anche ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter monitorare le migliori occasioni dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi.

» Clicca qui per acquistare la telecamera di sorveglianza Yi Dome 1080p «

