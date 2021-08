3X2 EMP: rinnova il tuo guardaroba a prezzi stracciati!

Ci avviamo verso la chiusura di questa nuova settimana di offerte, segnalandovi quella che è la nuova iniziativa che EMP sta dedicando al settore abbigliamento del proprio store, dove è possibile acquistare tantissimi capi d’abbigliamento utilizzando la formula 3×2 sui vostri acquisti. Si tratta di una promozione ottima, non solo perché uno dei capi selezionati vi sarà inviato in omaggio, ma anche e soprattutto perché essa contiene articoli che risulteranno perfetti per affrontare la prossima stagione, tra cui giacche, felpe e snakers, sia per lui che per lei, assieme ad una vasta selezione di pantaloni e leggings.

Aderire alla promozione è molto semplice, non dovrete far altro che selezionare 3 capi tra le decine di opzioni offerte da EMP e poi, in maniera del tutto automatica, nel carrello vi verrà messo in omaggio l’articolo dal prezzo più basso. L’iniziativa è valida fino alla fine della giornata di domani, quindi vi invitiamo caldamente ad approfittarne quanto prima.

Tra le tante offerte che potrete trovare, segnaliamo giacca in simil pelle Only and Son per uomo, disponibile al suo nuovo prezzo di 34,99€. Vi segnaliamo poi la presenza anche della felpa a tema Jurassic Park, in vendita a 43,99€, caratterizzata da una meravigliosa grafica nera su sfondo grigio. Un must-have per in fan della storica saga cinematografica. Invece, tra le proposte per il gentil sesso, troviamo la comoda felpa con cappuccio degli AC/DC, al prezzo di 29,99€ anziché di 44,99€, che può essere abbinata con gli splendidie stilosi leggins Gothicana, in offerta a 24,99€.

Troverete poi tanti modelli di scarpe e stivali per rispondere a qualsiasi necessità, come le classiche sneakers Vans Old Skool con il loro design che sfoggia l’iconica banda laterale, che possono essere acquistate a 74,99€, oppure, se siete fan degli Iron Maiden, potrete abbinare al vostro vestiario queste splendide sneakers della linea EMP Signature Collection, in vendita a 34,99€.

Le offerte coinvolte per questa promozione sono veramente tantissime, e oltre a invitarvi a prendere visione della nostra lista di prodotti, vi consigliamo di visitare la pagina al seguente indirizzo per scoprire tutti i prodotti del catalogo EMP. Ciò detto, come di consueto, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Qualora siate alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Le offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!