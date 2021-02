Manca sempre meno al termine dei saldi invernali di quest’anno e, per l’occasione, sul portale sul portale di EMP è arrivata una nuova iniziativa che vi permetterà, a fronte dell’acquisto di 3 capi tra gli ultimi arrivi, di pagarne solamente 2! Il funzionamento di questa promozione è semplice, infatti una volta selezionati 3 articoli dalla selezione realizzata da EMP, il sistema rimuoverà automaticamente dal carrello quello con l’importo di quello meno costoso, facendovi quindi pagare solo i 2 capi con il prezzo maggiore e regalandovi il terzo. Si tratta certamente di un’iniziativa imperdibile che, tuttavia, terminerà oggi, 23 febbraio, motivo per cui vi invitiamo a correre subito a completare i vostri acquisti!

Come spesso accade quando si tratta delle offerte di EMP, è possibile accedere ad una vastissima selezione di capi sia da uomo che da donna che includono t-shirt ispirate a grandi classici della cultura pop oppure a band musicali come accade per quella dei Metallica dedicata a Master of Puppets che può esser acquistata a 29,99€. È presente poi una particolare maglietta a tema Harry Potter in grado di cambiare li suoi colori una volta esposta alla luce del sole, che farà impazzire i fan del franchise, e che ritrae il famoso Cappello parlante con tanto di frase che dice sempre agli studenti durante la sua assegnazione alle varie Case.

Sono presenti poi anche tanti capi d’abbigliamento più pesanti come giacche e felpe dallo stile unico, come quella dedicata a Wolverine, con tanto di stampa frontale e sulla schiena dedicata al famoso membro degli X-Men. È inclusa nella selezione di articoli coinvolti nella promozione anche una serie di calzature che includono pratiche sneakers fino ad arrivare agli stivali, ma anche numerosi accessori come braccialetti, orecchini ed anche un particolare orologio in legno dedicato al Signore degli Anelli, esclusivo di EMP, con tanto di incisione sul quadrante e lancette a forma di spada di Frodo.

Insomma, EMP ha realizzato una promozione molto conveniente, è un vero peccato lasciarsi sfuggire, e proprio per questo motivo vi suggeriamo di visitare l’intera proposta di articoli su EMP, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi ai camerini digitali di EMP, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

