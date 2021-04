Facciamo una piccola pausa dalle tipiche offerte tech del giorno per segnalarvi che sul portale di EMP è cominciata una promozione che vi permetterà di ricevere in omaggio un accessorio e gadget da collezione ispirati a franchise come Marvel, Star Wars, Il Signore degli Anelli e tanti altri! Aderire a questa iniziativa è molto semplice, non dovrete far altro che selezionare 3 tra le migliaia di articoli proposti da EMP, e poi una volta nel carrello quello dall’importo più basso vi verrà automaticamente dato in omaggio. Attenzione però, questa promozione scade il 16.04, quindi affrettatevi a trovare l’occasione perfetta in base ai vostri gusti!

Come detto, sono molti gli articoli presenti in questa selezione, e non potevano di certo mancare le statuine Funko Pop!, ma la vera convenienza sta nel fatto che EMP ha coinvolto anche alcune delle sue più recenti esclusive in questa promozione. Vi capiterà quindi di trovare le statue dei Pop! Album, dove alcuni dei maggiori album di successo sono stati rivisti e trasformati in pieno stile Funko, oppure di trovare prodotti come il bellissimo Yoda rilasciato durante lo scorso ECCC 2021 di febbraio.

Ovviamente non mancano poi alcuni articoli da collezione super ricercati, come ad esempio le statuette dei personaggi dei fumetti come Spider-man o Harley Quinn, oppure le perfette riproduzioni di oggetti di scena come ad esempio le spade laser Hasbro Force FX, dotate persino di supporto espositivo. Vogliamo segnalarvi però la presenza di alcune vere e proprie chicche imperdibili per i fan come l’orologio ispirato al Signore degli Anelli, esclusiva di EMP, a 149,00€. Questo elegante orologio è stato realizzato in legno di sandalo proveniente da foreste a gestione sostenibile, ed è estremamente pieno di dettagli, come si può notare dall’incisione nel quadrante e dalle lancette a forma di Pungolo, la spada di Frodo.

Avrete capito che in questa promozione di EMP sono veramente molti gli articoli da collezione e gadget che ne fanno parte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare l’occasione giusta per voi. Infine, prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto su Monclick, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

