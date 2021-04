La nostra rassegna delle migliori offerte disponibili online continua e, per l’occasione, vogliamo segnalarvi l’incredibile promozione disponibile oggi sul portale di EMP dove, in occasione dell’arrivo della bella stagione, è possibile acquistare tantissimi capi d’abbigliamento sfruttando il 3×2 sui vostri acquisti. Aderire alla promozione è molto semplice, non dovrete far altro che selezionare 3 capi tra le migliaia di opzioni offerte da EMP e poi, in maniera del tutto automatica, nel carrello vi verrà messo in omaggio l’articolo dal prezzo più basso. Attenzione però, come detto questa promozione è valida ancora poche ore, quindi affrettatevi a sfruttarla!

Tanti sono gli articoli dedicati alla primavera e all’estate presenti in questa scelta, ed infatti potrete acquistare tante magliette sia per uomo che per donna, con tante grafiche accattivanti e divertenti ispirati a famosi franchise del calibro di Stranger Things, Rick and Morty e Dragonball Z, con prezzi a partire da 19,99€. Vi segnaliamo poi la presenza anche della maglietta a tema Harry Potter dedicata al Cappello Parlante, un bellissimo prodotto a scollo tondo, disponibile con fino alla taglia 5XL e caratterizzata dal fatto che la grafica cambia colore alla luce del sole, insomma un vero must have per i fan!

A completare l’offerta presente su EMP, troverete poi tanti modelli di scarpe e stivali per rispondere a qualsiasi necessità, come le Converse CTAs Ox total black, le famose sneakers basse con un design che le rende perfette tanto per le circostanze sportive e per quelle più casual, e che possono esser acquistate a 58,99€.

Avrete capito che tante sono le offerte coinvolte in questa promozione di EMP, però quello che ci sentiamo di consigliarvi è il visitare l’apposita pagina del portale, e quindi trovare le offerte più consone alle vostre necessità. Infine, prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto su EMP, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

