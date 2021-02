4 buoni per tutti i tuoi acquisti online su Feltrinelli!

Dopo una miriade di offerte tech segnalate in mattinata, è arrivato il momento di cambiare totalmente categoria, concentrandoci sulla promozione attualmente in corso sullo store Feltrinelli e valida fino al 1 marzo, che mette a disposizione ben 4 codici sconti che vi permetteranno di acquistare film, serie tv, vinili, CD, eBook e giocattoli risparmiando il 10%.

Ogni categoria ha un suo codice sconto, quindi dovrete assicurarvi di inserire quello giusto, tuttavia nulla vi obbliga a non effettuare più acquisti usando codici diversi, così da accaparrarvi tutti i prodotti che desiderate e che aderiscono all’offerta a patto, però, che raggiungiate la spesa minima richiesta per poter sfruttare lo sconto.

Tale spesa ammonta ad un minimo di 29€ per la categoria eBook e 39€ per film, musica e giocattoli. I codici sconto da inserire sono rispettivamente “10EBOOKFEB21″, “10CINEMAFEB21”, “10MUSICAFEB21” e “10GIOCATTOLIFEB21”.

Detto ciò, è il momento di scoprire quali potrebbero essere gli articoli più interessanti da valutare. A tal proposito, considerando che l’apertura dei cinema è ancora incerta, potrebbe essere questa una buona occasione per acquistare alcuni degli ultimi Blu-Ray arrivati sul mercato, dandovi così la possibilità di recuperare gli ultimi film che, per un motivo o per un altro, avete perso, come il bellissimo e spettacolare Greenland, un film in cui è presente, tra gli altri, Gerard Butler. Perfetto per gli amanti del genere catastrofico, Greenland è un film ricco di colpi di scena, il cui protagonista deve cercare di portare in salvo la sua famiglia in un bunker segreto prima che un gigantesco meteorite colpisca il pianeta, distruggendo così l’umanità.

Se di catastrofismi ne avete abbastanza, potrebbe essere il momento giusto per recuperare Tenet di Christopher Nolan, un film d’azione che vi porterà tra intrighi spionistici internazionali e le sorprendenti implicazioni di una tecnologia capace di stravolgere la nostra idea di tempo. Un titolo che è stato in grado di generare un hype eccezionale, nonostante fu rilasciato nel pieno della pandemia, quando i cinema non avevano ancora ricevuto l’ordinanza di chiusura.

Si tratta, insomma, di un ottimo modo, per rimanere al passo con le ultime uscite, risparmiando cifre che potrebbero diventare anche importanti. Come detto, i film non sono gli unici articoli aderenti all'iniziativa, bensì ci sono anche numerosi album musicali e giocattoli per i più piccoli, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e scegliere quelli che più soddisfano le vostre esigenze.

