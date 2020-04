40% di sconto su AVG Internet Security: Antivirus e TuneUP ad un ottimo prezzo

Con la necessità improvvisa di passare dal lavoro in ufficio a quello in casa, è ovvio che molti si siano trovati impreparati a fronteggiare le necessità dettate dallo smart working, e questo è vero sia in termini hardware che software. Sono molti, infatti, quelli che hanno acquistato un nuovo PC, portatile o desktop, nel corso delle ultime settimane, così da poter immediatamente rimediare alla mancanza di una dignitosa postazione di lavoro. A questo punto, però, meglio fare davvero tutto per bene, ed assicurarsi di essere protetti come si deve da quelle che sono le numerose minacce presenti in rete. Il nostro consiglio? Perché non date un’occhiata alla nuova offerta proposta da AVG? Grazie al quale potrete acquistare uno dei pacchetti di protezione dell’azienda con un ottimo sconto pari al 40% del prezzo originale!

L’offerta sarà valida fino al prossimo 14 aprile, e vi permetterà di acquistare una soluzione di protezione

completa per un numero illimitato di dispositivi ad un prezzo davvero incredibile! Nel dettaglio, sono in sconto le soluzioni Internet Security – Senza limiti e AVG Ultimate, entrambe disponibili per un numero illimitato di dispositivi e pensate per chi è alla ricerca di un software leggero e performante che offra una protezione a 360° per le normali attività di navigazione quotidiana, come è il caso di Internet Security, sia per chi invece cerchi uno strumento che riesca anche a migliorare l’efficienza e le performance del PC e dei propri dispositivi Android, come è il caso di AVG Ultimate.

In vendita rispettivamente a 53,99 €/anno e 47,99 €/anno, i due software proposti da AVG possono poi essere uniti all’offerta per TuneUp, altra ottima suite di strumenti nata per velocizzare e tenere puliti ed efficienti i PC, aziendali e non. Grazie infatti a ben 32 tool differenti, PC TuneUp consente di recuperare spazio su hard disk, velocizzare l’avvio del computer e individuare e risolvere problemi di varia natura, e può essere vostra al prezzo eccezionale di soli 26,99 €/anno in virtù dei canonici 44,99 €/anno. Insomma, un’ottima proposta quella di AVG grazie al quale, almeno per il prossimo anno, non avrete più alcuna sorpresa dl punto di vista della sicurezza del vostro PC e del vostro lavoro!

» Clicca qui per acquistare uno dei pacchetti AVG «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!