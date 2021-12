40% di sconto su questa soundbar Samsung compatta ma potente

Con l’arrivo di dicembre si inizia a respirare aria di regali, ma ci sono e-commerce come Unieuro che si stanno ancora occupando del Black Friday. Ad ogni modo, queste saranno le ultime ore per acquistare i migliori prodotti a prezzi stracciati, prima che i portali inizino a mettere in piedi le loro idee e le loro offerte a tema natalizio.

Il Mana’ Mana’ Black Friday di Unieuro sta quindi per giungere al termine ma, come detto, ci sono ancora svariate occasioni da cogliere al volo, molte delle quali messe in evidenza dal portale solo nelle ultime ore. Una di queste è la soundbar Samsung HW-A450 che, fino a domani 2 dicembre, potrà essere acquistata ancora al 40% in meno, una percentuale che fa ridurre il costo di 199,99€ a soli 119,99€. Un’offerta da prendere al volo, anche perché si tratta di un prodotto perfetto per chi ha acquistato di recente un televisore di ultima generazione ed è rimasto deluso dalla qualità degli altoparlanti integrati, i quali a causa delle dimensioni irrisorie riescono ad offrire un audio soltanto discreto, nonostante il supporto agli ultimi standard come il Dolby Atmos. A tal proposito, la dimensione fisica dei driver gioca un ruolo importante e per far sì che il suono sia al livello delle immagini occorre installare per forza una soundbar, ad oggi la soluzione più comoda ed economica per trasformare la stanza in un piccolo home theater.

Se pensate che con poco più di 100€ non si riesce a migliorare l’audio del TV vi sbagliate, in quanto la Samsung HW-A450 possiede la potenza sufficiente per far sì che i tipici effetti sonori presenti nei film si sentano a piena potenza anche negli ambienti di grandi dimensioni. Oltre alla potenza e alla pressione sonora, questa soundbar, come detto, riuscirà a migliorare notevolmente la qualità audio di tutte le frequenze, a partire da quelle basse, affidate un subwoofer dedicato, fino a quelle alte, dove spiccano i vari tweeter che hanno l’obiettivo di riprodurre senza perdita di dettagli suoni come fischi e sibili.

Ovviamente, una soundbar come la Samsung HW-A450 sarà perfetta anche per il gaming dove, proprio come nei film, le basse frequenze la fanno da padrone. Grazie al subwoofer dedicato, wireless tra l’altro, riuscirete a sentire i passi del nemico e tutti gli effetti più complessi che normalmente si sentono soltanto da un buon paio di cuffie. Insomma, riteniamo che per poco più di 100€ questa sia una soundbar da prendere al volo.

Come detto, questa e molte altre offerte dureranno ancora per poco, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte esistenti. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!