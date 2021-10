40% di sconto su uno dei migliori antivirus, ecco l’offerta di Kaspersky

Arrivati a questo punto della giornata, non si può certo dire che le offerte non siano mancate, ma in questo giovedì di ottobre trova spazio anche una promozione di Kaspersky che, come saprete, è una delle aziende più note e meglio specializzate nella produzione di software progettati per la sicurezza informatica.

Senza indugiare oltre, vi diciamo che l’offerta è dedicata al software Kaspersky Internet Security, ora disponibile a soli 29,99€ anziché 49,99€, cifra che rimarrà intatta fino alle ore 17 del 1 novembre. Come è facile intuire, si tratta di un antivirus, munito però di ulteriori funzionalità che vi permetteranno di ottenere una protezione completa del PC e dei vostri smartphone. I vantaggi di un programma come Kaspersky Internet Security all’interno del computer sono numerosi, tra cui il blocco dei tentativi di acquisizione della webcam, oltre alla gestione delle password per accedere rapidamente ai siti e programmi più frequentati.

Come saprete, la maggior parte di queste funzionalità vengono vendute separatamente, il che rende la proposta di Kaspersky veramente interessante. La promozione è ottima per la protezione di un singolo dispositivo, ma potrete risparmiare anche sull’abbonamento fino a 10 dispositivi, anche se in tal caso la scontistica diventa meno allettante. Insomma, se siete soliti effettuare operazioni delicate online, come shopping o condividere chat e dati con altri utenti, è quasi obbligatorio avere sul proprio PC, smartphone o tablet una soluzione come Kaspersky Internet Security. Ciò vale anche per le aziende che operano in digitale, le quali probabilmente hanno ancora più motivi per affidarsi ad un buon software antivirus.

Le proposte della rete sono sempre dietro l’angolo, motivo per cui consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine e vi ricordiamo che non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

