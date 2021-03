40% di sconto sui Funko Pop! per la Festa del papà di Zavvi!

La festa del papà è arrivata e, per l’occasione, vi segnaliamo che su Zavvi è arrivata una nuova promozione dedicata a tutti i genitori appassionati di cultura pop, visto che questa promo vi permetterà di acquistare tante statuette Funko Pop! con uno sconto aggiuntivo del 40%! Ottenere lo sconto è semplicissimo, tant’è che vi basterà selezionare le statuine che volete acquistare tra le centinaia proposte dal portale ed inserire, poi, nell’apposita sezione del carrello, il codice promozionale 40POP. Vi ricordiamo, inoltre, che questa non è che una delle tante promozioni realizzate per la festa del papà, tra le cui proposte ci sono anche bundle esclusivi, vinili, action figure e persino offerte per l’abbigliamento.

Come intuirete, si tratta di un’occasione davvero ottima per ampliare la propria collezione di statuette Funko, specie qualora voi o i vostri genitori siate appassionati di cultura anni ’80 e ’90, vista la presenza di numerose icone pop dell’epoca come il simpatico detective Axel Foley di Beverly Hills Cop, oppure la rappresentazione del T-800 con le fattezze di Arnold Schwarzenegger come apparso nei film della saga di Terminator. Non mancano, inoltre, anche tante statuette Funko Pop! ispirate a serie tv dal taglio più moderno come Game of Thrones e La casa di carta, e non potevano mancare poi una vasta scelta tratta dal mondo dei videogiochi, come ad esempio Brigitte daOverwatch.

Gli amanti del collezionismo e delle sport sfrutteranno questa collezione per recuperare anche le straordinarie statuette dei calciatori della linea Pop Football, tutte molto rare e ricercate, presenti qui ad un prezzo veramente imperdibile, come ad esempio Gianluigi Buffon con la divisa del Paris Saint Germain, che potrà esser vostra ad appena 7,79€!

Insomma, con questa offerta dedicata ai Funko Pop!, Zavvi vi offre un’ottima occasione per confezionare un regalo nerd per i vostri genitori, ben chiaro che l’occasione è tanto ghiotta che potreste anche approfittarne per ampliare, piuttosto, la vostra collezione personale. Ciò detto, vista l’ampia scelta di articoli, vi suggeriamo caldamente di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare il prodotto perfetto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!