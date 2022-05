Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere ad un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico modello Rowenta Clean & Steam disponibile su Amazon a soli 184,99€ invece di 308,99€. Abbiamo deciso di consigliarvi proprio questo articolo a marchio Rowenta, poiché si tratta di uno dei ribassi più validi in ambito cura della casa grazie allo sconto del 40%!

L’aspirapolvere in questione è dotato di un comodo serbatoio rimovibile, di un panno in microfibra e numerosi livelli di vapore da impostare in base alle vostre preferenze. Dato che si tratta di un’offerta valida, limitata e di cui non sappiamo quante siano le unità ancora disponibili, vi consigliamo di sfruttarla il prima possibile.

L’aspirapolvere a vapore Rowenta Clean & Steam è il prodotto perfetto per chi cerca un elettrodomestico pensato per risparmiare tempo durante le pulizie giornaliere, senza rinunciare ad una casa sempre impeccabile. Il modello è stato ideato per pulire e igenizzare i vostri pavimenti in una sola passata, grazie alla tecnologia ciclonica AirForce, che non solo vi garantisce il massimo della potenza ma vi assicura anche un’ottima separazione della polvere dall’aria aspirata.

Un altro punto a favore del vostro acquisto è la presenza della spazzola Dual Clean & Steam con ben 3 funzioni differenti: può produrre vapore, aspirare oppure erogare vapore e aspirare allo stesso tempo, igienizzando in profondità per eliminare fino al 99% dei germi e dei batteri. Il tutto sfruttando semplicemente l’acqua del rubinetto, senza dover acquistare detergenti chimici di alcun tipo. Vi ricordiamo che, al momento, è in sconto del 40% su Amazon!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!