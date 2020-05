-40% sulle t-shirt cult classic su Zavvi

Si respira l’aria di estate anche nelle promozioni di Zavvi, infatti per un periodo di tempo limitato è possibile acquistare magliette ispirate a film cult degli anni ’80 e ‘90 con un’incredibile sconto del 40% e con la consegna gratuita! Per usufruire di questa promozione vi basterà inserire il codice promozionale CULT nell’apposita finestra del carrello, prima dell’acquisto e potrete portarvi a casa queste bellissime magliette cinematografiche.

La collezione Cult Classics di Zavvi rende omaggio ad alcune pellicole partite come produzioni alternative, ma poi diventate un cult assoluto come i film del criptico regista Quentin Tarantino, omaggiato in questa collezione con numerose t-shirt ispirate a titoli come Pulp Fiction, Le Iene e Kill Bill. Se siete amanti dei classici senza tempo, troverete comunque degli elementi che faranno al caso vostro grazie alle magliette dedicate a Terminator, Ritorno al futuro, ed anche Arancia Meccanica. In una selezione del genere non possono mancare poi le t-shirt dedicate a film come Jurassic Park, Lo Squalo o Scarface che con i loro incredibili poster sono entrati nella storia, e si meritano quindi di entrare anche nei nostri armadi!

Insomma grazie a questa promozione su Zavvi potrete manifestare a tutti la vostra grande passione per i classici cult cinematografici, risparmiando sia sulla maglietta che sulla consegna, facendo di questa una vera e propria offerta imperdibile!

N.B. Il codice sconto CULT va inserito nella sezione dedicata del carrello, al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

Le migliori t-shirt Cult

