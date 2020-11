400€ di sconto su Smart TV Sony da 75″ su Mediaworld

Da Mediaworld gli sconti non conoscono la parola fine, e anche oggi la nota catena di distribuzione propone le sue offerte giornaliere valide fino alla mezzanotte, con sconti su buona parte del catalogo, motivo per cui potrebbero interessare un pubblico molto ampio, anche perché non mancano prodotti come smartphone e televisori che, di solito, sono quelli più richiesti.

A differenza dei primi giorni di novembre, quando Mediaworld ha messo a disposizione tantissimi articoli in offerta nella sua iniziativa, oggi il numero di prodotti in sconto è leggermente inferiore, ma più che sufficienti per trovarne di interessanti, dato che la scelta continua ad essere vasta. Come avete potuto notare dal titolo, oggi vogliamo segnalarvi la smart TV Sony KD75XH8096 da ben 75 pollici, venduta con un ribasso di 400€ e quindi proposta a 1.399,00€ invece di 1.799,00€, uno sconto che porta il prezzo di questo specifico modello tra i più bassi della rete.

Chiaramente, si tratta di un televisore di fascia alta che, con i suoi 30 kg di peso e con una diagonale enorme, ha bisogno necessariamente di una postazione adatta per goderne a pieno. Munito di Android TV, il Sony KD75XH8096 vanta un pannello tra i migliori della sua categoria, capace di offrire una risoluzione e una riproduzione dei colori pressoché perfetta in qualsiasi contenuto, persino in quelli a bassa risoluzione, dal momento che il processore effettua in tempo reale un elaborazione avanzata che permette di rendere le immagini decisamente più realistiche. Inoltre, grazie al sistema operativo di Google, potrete scaricare numerose applicazioni e non limitarvi a quelle preinstallate che, comunque, sono tante e non mancano quelle più importanti, come Netflix e YouTube.

Oltre al Sony sopra citato, ci sono molte altre offerte nel Solo per oggi Mediaworld, motivo per cui suggeriamo di visitare ancora una volta la pagina dedicata per scoprirle una per una. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!