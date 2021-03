400€ di sconto sulla lavasciuga LG da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori offerte del giorno prosegue con le occasioni di MediaWorld incluse nel Solo per Oggi, che come al solito propone tantissimi prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi per cura della persona con sconti che possono arrivare anche al 60%, ma solo fino a mezzanotte! Ma questa non è la sola promozione che potete trovare da MediaWorld, infatti vi ricordiamo che sono ancora attive molte occasioni sui prodotti smart che potrete sfruttare in occasione dell’ormai imminente festa del papà, quindi vi consigliamo di non farvele sfuggire!

Uno dei prodotti che spicca nella selezione proposta da MediaWorld è pero la lavasciuga LG Smart AI DD, un dispositivo che vi permetterà di unire le funzionalità dei due elettrodomestici realizzati da LG in uno solo, che potrete acquistare con uno sconto di 400€ dal suo tipico prezzo e potrà essere vostro a 499,00€. Questa lavasciuga riesce ad ottimizzare al massimo le sue dimensioni, infatti in appena 54 cm riesce ad avere un cestello capiente fino a 9kg, il tutto mantenendo le principali funzioni di una lavatrice LG.

Infatti la LG Smart AI DD è dotata di speciali agitatori in acciaio inox disposti in modo tale da mantenere sempre ottimale il movimento dei vestiti e favorirne un migliore lavaggio. Ed è per questo che l’intelligenza artificiale di LG Smart AI DD è in grado di selezionare il ciclo migliore in base al tessuto e la quantità di capi presenti nel cestello, offrendo fino a 20.000 combinazioni possibili, il tutto eliminando sempre il 99,9% di allergeni dai vestiti.

Per agevolare ulteriormente le varie modalità ed impostazioni di lavaggio, LG Smart AI DD sfrutta la tecnologia SmarThinQ per gestire a distanza l’avvio e pausa dei vari cicli, scaricare nuovi programmi specifici ed inoltre, sfruttando la connessione con Alexa e Google Assistant, permette di comunicare con gli altri dispositivi di una casa smart attraverso il wi-fi.

Una lavasciuga come LG Smart AI DD è una vera occasione da non lasciarsi sfuggire, ma rimane solo una delle tante offerte proposte da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

