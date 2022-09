Se volete giocare in alta definizione senza spendere cifre importanti per un PC gaming, mettendo da parte anche le console, la Nvidia Shield TV è la soluzione perfetta per voi. Si tratta di un set-top box che vi permetterà di avviare i titoli attraverso la vostra connessione internet, lasciando gestire la potenza di elaborazione ai server di GeForce NOW. La novità di oggi è che Amazon propone questo prodotto a prezzo scontato, consentendovi di acquistarlo a soli 119,99€.

Una soluzione adatta quasi a tutti, poiché l’unico requisito è quello di avere una connessione internet stabile, con una velocità minima di circa 30 Mb/s. I vantaggi di avviare i titoli e giocare in streaming sono numerosi e, tra questi, vi è quello relativo all’hardware, di cui non dovrete più preoccuparvi poiché, come detto, saranno i server a inviare la potenza necessaria per far sì che possiate giocare fluidamente e in alta definizione, proprio come fareste con il PC o console.

Nonostante la maggior parte della potenza provenga dai server, la Nvidia Shield TV dispone del chip Tegra x1+ che, tramite l’intelligenza artificiale, simula la risoluzione 4K anche se la vostra connessione internet non ce la dovesse fare a caricare le risoluzioni più alte nativamente. In ogni caso avrete quindi immagini sempre nitide, merito anche del supporto Dolby Vision, e ritardi di latenza minimi.

La Nvidia Shield TV trasformerà dunque la vostra smart TV, ma anche notebook e desktop, in un dispositivo di intrattenimento senza paragoni, a cui si aggiungono alla parte gaming anche le più note applicazioni di streaming, tra cui Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre. Tutto in un unico dispositivo, ed è questo il bello di Nvidia Shield TV che, ricordiamo, potrete acquistare oggi a un prezzo decisamente vantaggioso.

Insomma, se stavate aspettando una buona occasione per acquistare questo dispositivo a un prezzo sbalorditivo, Amazon vi mette su un piatto d’argento questa possibilità, ma dovrete essere veloci perché lo sconto potrebbe terminare da un momento all’altro. Non dimenticatevi quindi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!