450€ di sconto sul Microsoft Surface Pro X LTE su Mediaworld

Come da tradizione, abbiamo iniziato anche questo martedì segnalandovi le migliori offerte del giorno di Amazon, alle quali ora si aggiungono quelle di Mediaworld, che condividono non solo alte percentuali di sconto, ma anche la scadenza, sebbene alcune offerte di Amazon tendono a durare più di 24 ore, a differenza di quelle della controparte che scadranno alla mezzanotte di oggi. Come è solito aspettarsi dal portale, gli sconti di oggi coinvolgono ancora una volta svariati elettrodomestici e dispositivi tech, ma non mancano anche prodotti per la cura della persona e una serie di accessori che potrebbero tornarvi utili in cucina.

A prescindere dalla categoria dei prodotti, le offerte sono ottime, ma per la giornata odierna riteniamo che quella riservata al Microsoft Surface Pro X LTE sia una delle migliori, dato che parliamo di un risparmio di ben 450€, che vi permetterà di comprare uno dei migliori notebook 2 in 1 a 1.299,00€ invece di 1.749,00€.

Come saprete, il Surface Pro X è una delle soluzioni più versatili in assoluto, perfetto per la produttività, così come per lo studio e l’intrattenimento. La variante proposta in offerta dal portale è la top di gamma di Microsoft, ovvero quella con il nuovo processore Microsoft SQ2, realizzato in collaborazione con Qualcomm, ciò fa sì che l’offerta acquisisca ancora più valore, grazie anche ai 16GB di RAM e allo spazio interno da 256GB.

Inoltre, un’altra caratteristica di Surface Pro X che non dovrebbe passare inosservata, soprattutto per questa specifica variante, è il supporto alla connettività LTE, che vi permetterà di rimanere connessi a internet anche dove la rete wifi è assente, dandovi modo di continuare a lavorare senza interruzioni. Le prestazioni ci sono, così come è presente un display touch ad alta risoluzione, utilizzabile anche tramite S-Pen. Infine, è incredibile come Microsoft sia riuscita a creare un notebook 2 in 1 dal peso inferiore al chilogrammo e con spessore di soli 7,3 mm, riuscendo ad inserire, tra l’altro, una batteria capace di assicurare un’autonomia fino a 15 ore. Insomma, il meglio per chi vuole sfruttare appieno le potenzialità di Windows 10 che, ovviamente, sarà aggiornato a Windows 11 non appena verrà rilasciato.

