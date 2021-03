480€ di sconto sulla Canon EOS 5D Mark IV nelle offerte Mediaworld

Come abbiamo avuto modo di constatare ieri, Mediaworld ha deciso di dare un tono nuovo alle sue offerte del “Solo per oggi“, proponendoci iniziative dedicate ad alcuni brand specifici, i cui prodotti sono quindi scontati (a prezzi ottimi, per altro), fino allo scadere della mezzanotte. E così, se la giornata di ieri era stata dedicata agli spazzolini elettrici Oral-B, con oggi arrivano invece le offerte dedicate esclusivamente a Canon, leader nella fornitura di fotocamere digitali e stampanti.

Largo, dunque, alle offerte dedicate a macchine fotografiche compatte, reflex e mirrorless, con proposte a prezzi davvero eccezionali su articoli che, come immaginerete, si attestano su prezzi non proprio abbordabili, come ad esempio la macchina fotografica Canon ESO 5D Mark IV che, con il suo sconto di ben 480€, scende dagli originali 3.179,00€ a “soli” 2.699,00€. Come è facile intuire dalla cifra, parliamo di una reflex di fascia alta pensata per lavorare in qualsiasi situazione e offrire scatti perfetti.

La precisione è uno standard per la Canon ESO 5D Mark IV, il cui sensore CMOS da 30MP riesce a catturare qualsiasi sfumatura, colore e dettaglio. La gamma ISO si estende fino a 32.000, con la possibilità di forzarla manualmente fino a 102.400, valori che vi permetteranno di ottenere una qualità dell’immagine superba anche in condizioni di illuminazione non ottimali, con rumori digitali causati dall’elevato ISO ridotti al minimo. Come per qualsiasi reflex che si rispetti, la Canon ESO 5D Mark IV vanta numerose tecnologie di elaborazione dell’immagine, come la funzione di correzione aberrazione obiettivo, che migliora ulteriormente le prestazioni della macchina compensando eventuali perdite provocate dal vostro obiettivo, tra cui la distorsione e diffrazione.

Oltre ad offrire ottime prestazioni nelle foto, questo specifico modello è in grado anche di registrare video in 4K, il che la rende una soluzione adatta anche per coloro che creano contenuti cinematografici. Come se ciò non bastasse, avrete la possibilità di catturare e salvare ogni singolo fotogramma direttamente dal filmato registrato, ottenendo un vero e proprio scatto da 8,8MP in formato JPEG.

