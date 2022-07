Ultimo giorno dell’ Amazon Prime Day ovvero, per chi non lo sapesse, uno dei periodi più convenienti dell’anno per acquistare qualsiasi tipologia di prodotto online, per la casa, per la cura persona e ovviamente anche l’immancabile tech in ogni sua declinazione. L’edizione dei questo luglio è ufficialmente in corso, partita ieri con degli sconti da capogiro e attiva solo fino a oggi 13 luglio, riuscendo a proporvi oltre 1 milione di super offerte in ogni campo.

Sappiate che, nel caso foste alla ricerca di prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, potrete usufruire di ribassi veramente super validi su prodotti disponibili a prezzi imbattibili. Anche nel caso foste alla ricerca di articoli a meno di 20€, avrete la possibilità di trovare di tutto e nella nostra lista abbiamo deciso di includere alcune delle offerte più interessanti, per questo budget specifico. Trattandosi di offerte particolarmente valide sole per questi 2 giorni di super sconti, vi consigliamo di acquistare il prodotto perfetto per voi il prima possibile dato che non sappiamo quante siano le unità disponibili per il Prime Day.

Penna touch LEZUN per tablet e smartphone

Questa ottima penna è compatibile con molti dispositivi, come iPad Pro 9.7 / 10.5 / 11 / 12.9, iPad 1/2/3/4, iPad mini 1/2/3/4/5, iPad Air 1/2 / 3/4, iPhone XS / XS Max / XR / X / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6s / 6s Plus, Samsung Galaxy Tab, Huawei, HTC, Google, Lenovo, LG e altri tablet e smartphone. Essendo realizzata in rame e acciaio inossidabile non solo è del peso giusto per le vostre mani ma evita di scivolare anche dopo un lungo utilizzo. Potrete scrivere, giocare, disegnare e fare molto altro ancora grazie all’ottima penna touch LEZUN poi, una volta rovinata la punta, potrete semplicemente cambiarla con una delle nuove in dotazione.

Hephinov Scheda Micro SD da 128GB

L’interfaccia UHS-I di supporto di questa scheda micro SD vi assicura una velocità di classe U3/ V30 per un trasferimento di lettura pari a 100MB/s. Questa scheda di memoria è altamente compatibile per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, droni, tablet android, action cam, nintendo switch, DSLR e video e foto con risoluzione Full HD o 4K. Con l’acquisto otterrete anche una garanzia limitata Hephinov di 2 anni, nel caso il prodotto si rovini o non funzioni più adeguatamente nel corso del tempo.

Set 2 lampadine Alexa E14

Queste lampadine smart vi permettono di controllare illuminazione e colore tramite la vostra voce, una volta collegate tramite Wi-Fi ad Alexa o Google Home Assistant. Basta dare un semplice comando vocale per accendere, spegnere oppure aumentare/diminuire la luce, o cambiarne la sfumatura una volta installata l’app. Questo set di lampadine RGBW vi fornisce oltre 16 milioni di colori tra cui scegliere e ben 8 scene pre-programmate tra cui decidere, per assistere a un’insieme di sfumature eccezionali.

Custodia compatibile con Switch

All’interno della confezione troverete la custodia compatibile con Nintendo Switch, 1 cover trasparente, 1 pellicola Protettiva, 6 manopole, 2 Grip Cover e 1 Wristlet. L’esterno della custodia è realizzato in EVA, materiale comodo, morbido e antiscivolo, mentre l’interno è in microfibra, in modo tale da non danneggiare la console in nessun modo. Potrete usarla non solo pre proteggere efficacemente il Nintendo da graffi e cadute ma anche per custodire giochi, cavi per e altri piccoli accessori.

Supporto cellulare per auto magnetico

Questo supporto per cellulare magnetico è pensato per fissare in modo sicuro e veloce il vostro dispositivo sulla maggior parte delle superfici piane ad eccezione della pelle, del vinile e di superfici particolarmente morbide, grazie al gel appiccicoso che si trova sulla base della ventosa. La base a ventosa vi fornisce una forte e sicura forza di tenuta su cruscotto, parabrezza, piani di lavoro, scrivanie, tavoli e altre superfici poiché è dotata di ben 6 potenti magneti.

