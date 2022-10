Tra le migliaia di offerte del Prime Day autunnale ci sono anche numerosi prodotti che vi aiuteranno a non soffrire il freddo durante l’inverno, ovviamente a prezzi stracciati. Le proposte sono tante anche in questo preciso settore merceologico, ed ecco perché abbiamo deciso di riportare in questo articolo solo 5 prodotti, tenendo in considerazione la loro utilità e la percentuale di sconto applicata, permettendovi di valutare subito alcune delle migliori offerte.

Se invece volete prendere visione dell’intero catalogo, vi linkiamo la pagina dedicata, ricordandovi che queste sono offerte riservate ai clienti Prime e, per tanto, dovreste iscrivervi al servizio qualora non l’abbiate ancora fatto. L’abbonamento ad Amazon Prime sarà gratuito per i primi 30 giorni per i nuovi utenti. Ciò detto, scopriamo quali sono alcune delle migliori offerte per riscaldare l’inverno.

Scaldasonno Imetec

Con la sua tecnologia brevettata Adapto, questo scaldasonno a marchio Imetec si riscalda tenendo conto della vostra temperatura corporea e di quella ambientale, autoregolandosi al momento del bisogno. Un prodotto ottimo per l’imminente inverno, con tecnologia in grado di tenervi al caldo per tutta la notte in modo sicuro, visto che, in caso di anomalie, si spegne da solo. Potrete comunque regolare le impostazioni con il controller digitale integrato, qualora non vogliate che il scaldasonno scelga lui la temperatura ideale. Questo modello vanta poi la certificazione Oeko-Tex, che testimonia l’assenza di sostanze nocive nel tessuto, che è trapuntato e anallergico. Lo sconto Prime del 23% vi permetterà di acquistarlo a 122,99€ invece di 159,90€.

Stufa Ardes AR4B01

Se cercate una stufetta di piccole dimensioni, capace però di riscaldare ambienti come bagni e piccoli uffici, la Ardes AR4B01 è quella che farà al caso vostro. Grazie alle offerte Prime, che termineranno a fine giornata, la potete acquistare a soli 42,90€, a seguito di uno sconto del 25%. Questo modello può essere impostato su 2 livelli di potenza, a seconda ovviamente di quanto calore volete ottenere, nonché su 2 modalità di funzionamento, vale a dire con o senza oscillazione. Quest’ultimo funziona ad ampio raggio, quindi il calore sarà uniforme in tutta la stanza. Da segnalare poi la forma della base d’appoggio, studiata in modo che l’elettrodomestico non si ribaldi al semplice tocco.

Termoventilatore Ardes AR4F03O

Il Prime Day ha riservato uno sconto simile anche su questo termoventilatore, sempre a marchio Ardes, consentendovi di portarvelo a casa a soli 25,90€. In questo caso parliamo di una soluzione per il riscaldamento ancora più compatta, ma sempre con potenza sufficiente per garantirvi un benessere durante le giornate più fredde. Perfetto per bagno, camera da letto e in generale per gli ambienti medio-piccoli. Ottimo anche per l’estate, dato che il sensore si imposta nella modalità riscaldamento solo se rileva una temperatura bassa.

Deumidificatore Princess 353120

Il benessere in inverno non passa solo dal riscaldamento, ma anche dalla qualità dell’aria che respiriamo, che tende a diventare troppo umida in determinate situazioni, con il rischio di rovinare mobili e l’ambiente a causa della formazione di muffa e batteri. Potrebbe quindi interessarvi l’offerta relativa al deumidificatore Princess 353120, il cui risparmio oltrepassa la soglia del 50%, permettendovi di acquistarlo a soli 141,89€. Un prezzo mai così vantaggioso per questo prodotto che, se abbinato a una delle soluzioni di riscaldamento citate pocanzi, fa sì che trascorriate l’inverno in modo ottimale. Il Princess 353120 è capace di assorbire fino a 20 litri di umidità al giorno in un ambiente di 30 metri quadrati, senza che voi possiate accorgervene che sia in funzione, visto che livello sonoro massimo è di soli 42 dB.

Termoventilatore vintage Ariete 808

Tanti amano lo stile vintage, quindi se per questo inverno avete deciso di dotarvi di un termoventilatore con questa peculiarità, potrebbe non esserci soluzione migliore dell’Ariete 808, a maggior ragione ora che potete acquistarlo a soli 32,99€, merito di un ribasso del 34%. Dotato di maniglia per il trasporto e disponibile in due bellissime colorazioni, che riprendono ancora una volta lo stile vintage, Ariete 808 è un termoventilatore pratico, compatto e funzionale, perfetto non solo per l’inverno ma anche per l’estate. Vanta infatti due modalità di funzionamento, una dedicata al caldo e l’altra al freddo, con la possibilità di regolare il termostato tramite la manovella frontale per portare il clima alla temperatura che vi garantisce il miglior benessere.

