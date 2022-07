Vi segnaliamo che Unieuro ha rilasciato una nuova carrellata di offerte legate al suo classico volantino. In questa occasione la promozione si chiama “Un mare di sconti” e presenta tantissimi prodotti dedicati al periodo estivo e non solo, con sconti veramente molto interessanti.

Le offerte di questo volantino saranno valide fino al 21 luglio e, oltre a coinvolgere ventilatori e condizionatori portatili in grado di tenervi al fresco durante l’estate in modo efficiente, includono anche numerosi prodotti tech, accontentando così anche chi è solito acquistare articoli puramente tecnologici. Il volantino è davvero ampio, quindi abbiamo pensato di selezionare per voi le 5 offerte da non perdere, gli articoli che secondo noi meritano di essere maggiormente presi in considerazione come vostro prossimo acquisto.

Macchina del caffé Gaggia Viva Style RI8433

Con il suo sconto del 50%, che vi permetterà di acquistarla a soli 69,99€ invece di 139,99€, la macchina per caffè Gaggia Viva Style RI8433 è senza dubbio uno dei prodotti più interessanti di questa promozione. Ottima per chi non vuole rinunciare al gusto del caffè tradizionale, questa macchina vanta una pressione pompa di 15 bar e lo spazio sufficiente per preparare 2 caffè contemporaneamente. Il filtro crema pressurizzato brevettato permette poi anche a chi preferisce un caffè cremoso di godere di un espresso perfetto, il tutto attraverso un prodotto di qualità e con un’affidabilità tipica di un brand come Gaggia.

VEDI SU UNIEURO

Condizionatore Portatile De Longhi PAC ES72

Se il vostro attuale sistema di raffreddamento inizia a perdere colpi a causa dell’età, compromettendo anche l’efficienza energetica, potreste sostituirlo con un nuovo modello approfittando dell’offerta che Unieuro ha riservato al De Longhi PAC ES72, acquistabile ora a 349,90€ invece dei soliti 499,99€. Adatto per stanze fino a 60 m³ e settabile su 3 diverse velocità, questo condizionatore portatile saprà essere il vostro compagno perfetto per questa e per le prossime estate in quanto, oltre a rinfrescare bene e in tempi brevi, sa essere anche ecologico. Dispone poi di una funzione deumidificante che rende l’aria più piacevole da respirare, abbassando un eventuale eccesso di umidità, spesso presente durante le giornate più afose.

VEDI SU UNIEURO

Lavatrice smart Samsung WW90T534DAE

Scontata del 44% e con un risparmio di quasi 500€ sul prezzo originale, riteniamo che la Samsung WW90T534DAE sia la lavatrice più conveniente disponibile attualmente tra le proposte del noto portale. Avendo un cestello da 9kg, è chiaro che questo modello è indicato per chi è solito lavare una grande quantità di abiti, ma non solo, visto che dispone di tutti gli accorgimenti che rendono felice anche chi ambisce a un pulito impeccabile. A tal riguardo, segnaliamo il ciclo di vapore igienizzante che, tramite appunto un getto di vapore, rimuove con semplicità lo sporco più ostinato dai vestiti. Il risultato sarà un bucato perfettamente igienizzato, privi di batteri e allergeni che, si sa, provocano allergie varie nei soggetti più delicati.

VEDI SU UNIEURO

Smart TV TCL 55P725 4K 55″

In cerca di una smart TV di ultima generazione? TCL è un brand ormai noto anche nel nostro mercato e realizza televisori di buona qualità, motivo per cui è molto interessante l’offerta sul TCL 55P725 da 55 pollici, che potrete acquistare a soli 359,90€ invece di 549,90€. Basata su Android 11, questa smart TV sarà in grado di farvi accedere ai contenuti per voi più rilevanti in un’attimo, grazie alle numerose applicazioni preinstallate e al controllo vocale. La qualità del pannello, come detto, è molto buona per la fascia di prezzo, permettendo a chi non vuole spendere molto di poter godere comunque di un’ottima esperienza di visione nei film e nelle serie TV, il tutto ovviamente con la nitidezza del 4K.

VEDI SU UNIEURO

Notebook gaming Asus ROG Strix G15

Nel nuovo volantino di Unieuro sono presenti anche alcuni notebook da gaming. Il più interessante, a nostro giudizio, è l’Asus ROG Strix G15 nella versione con Nvidia GeForce RTX 3060 e AMD Ryzen 7 4800H, ossia scheda video e processore capaci di gestire i 144 Hz del pannello da 15 pollici con molta semplicità. L’apertura di tante applicazioni in simultanea sarà poi garantita dai 16GB di RAM di tipo DDR4, mentre documenti e giochi avranno tutto lo spazio necessario per essere memorizzati e installati grazie all’SSD da 512GB. Se vi piacciono le luci RGB, allora avrete un motivo in più per acquistare l’Asus ROG Strix G15, che dispone di una barra luminosa sotto al telaio frontale che crea un effetto di luce davvero coinvolgente, tra l’altro personalizzabile o sincronizzabile con ciò che si sta riproducendo. Il prezzo? 1.399,00€ anziché 1.599,00€.

VEDI SU UNIEURO

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!