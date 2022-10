Finalmente sono arrivati i super sconti Amazon per il Prime Day, l’occasione perfetta per acquistare i prodotti che preferite o di cui avete bisogno al minor prezzo possibile. Tra l’11 e il 12 ottobre, potrete portare a casa articoli di vario genere in ribasso anche fino al 60%!

Nell’articolo di oggi, abbiamo deciso di segnalarvi ben 5 prodotti che non dovreste assolutamente farvi scappare. Soprattutto perché, grazie ai super ribassi di questo Prime Day, potrete acquistarli a meno di 10€. Un’occasione da non perdere! Orologi, prodotti per la cura della persone, dispositivi tech: questo e molto altro nella lista che abbiamo stilato appositamente per voi.

3 cinturini PearlSilk compatibili con Apple Watch

Al costo di appena 7,99€ invece di 13,99€, potrete portare a casa ben 3 cinturini PearlSilk in nylon, compatibile con cinturini Apple Watch, da 38 mm fino a 45 mm. Questi cinturini elastici si adattano ai polsi di uomini e donne di tutte le età e ha uno stile sportivo, super colorato e giovanile! Inoltre è super facile da regolare e rimuovere poiché la fibbia del cinturino di ricambio presenta un nuovo design in metallo in acciaio inossidabile.

VEDI SU AMAZON

2 cavi USB Tipo C

Al costo 6,62€ invece di 10,99€, potrete acquistare anche 2 comodissimi cavi USB di tipo C compatibili con Samsung Galaxy S9/ S8 / Note9/ Note8, Huawei P20/ P10/ Mate10, Honor View10/ 9/ 8X, OnePlus 6, Nokia 7 Plus, LG G6, HTC 10/U11, Sony Xperia e altri dispositivi ancora. Questi cavi vi assicurano un’ottima velocità di trasferimento e la sincronizzazione a 480Mbps. Il materiale di nylon, inoltre, è più forte e flessibile oltre a proteggere i prodotti dall’usura di giorno in giorno.

VEDI SU AMAZON

Termometro da cucina Doqaus

Al costo di 9,59€ invece di 13,99€ potrete acquistare un comodissimo termometro da cucina, in grado di rilevare una temperatura in soli 3 secondi. La funzione di calibrazione, inoltre, riporta il sensore della sonda del termometro per alimenti alla corretta precisione. Essendo realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, la sonda per alimenti ultrasottile e sensibile da 8 mm e 1,6 mm di diametro fornisce letture a 0,1 ℃. La lunghezza di 4,5 pollici consente di raggiungere in profondità il centro di grandi arrosti e pane senza bruciare la pelle. In più è dotato di un display LCD retroilluminato per farvi vedere chiaramente la temperatura mentre si cucina, anche la sera, all’interno o all’esterno.

VEDI SU AMAZON

Set di pennelli da trucco

A soli 8,27€ invece di 9,99€, avrete la possibilità di portare a casa un set contenente ben 18 pennelli per il makeup. All’interno troverete 2 pezzi di pennello per blush extra grande e 1 pennello per polvere, 3 pezzi di pennelli per trucco kabuki di grandi dimensioni e 13 di pennelli per trucco preciso. Il tutto è realizzato con fibre sintetiche morbide e dense per fornire una finitura ad alta definizione con fondotinta liquido, polveri o crema senza assorbimento del prodotto o spargimento.

VEDI SU AMAZON

Marsupio da corsa per cellulare

Ottimo anche il marsupio da corsa per cellulare, disponibile a soli 7,99€ invece di 9,99€, un prodotto dal design multi-tasca e con una comoda cintura regolabile. L’articolo è realizzato in tessuto Lycra impermeabile di alta qualità, materiale leggero, antiurto, impermeabile e traspirante. Inoltre, grazie al jack per le cuffie potete ancora ascoltare la musica durante la corsa.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!