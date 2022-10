Arrivato il Prime Day, non potevamo perdere l’occasione di stilare una lista con alcuni dei prodotti di bella disponibile al prezzo più conveniente possibile. Tra l’11 e il 12 ottobre, potrete portare a casa cosmetici di vario genere in sconto anche oltre il 60%! Nell’articolo di oggi, abbiamo deciso di segnalarvi ben 5 must have che non dovreste assolutamente farvi scappare, fintanto che sono disponibile a prezzi così convenienti.

Soprattutto perché, grazie ai super ribassi di questo Prime Day, potrete acquistarli a meno di 15€. Un’occasione da non perdere per gli amanti del makeup e della cura della persona! Correttori, palette occhi, creme: questo e molto altro nella lista che abbiamo stilato appositamente per gli sconti in corso.

Correttori liquidi Maybelline New York

Al costo di appena 12,75€ invece di 18,49€ potrete portare a casa ben 2 correttore liquidi multiuso per coprire le occhiaie, correggere le imperfezioni, scolpire e illuminare la vostra carnagione. Si tratta d un prodotto adatto anche per nascondere le piccole rughe! La formula è arricchita con bacche di goji e haloxyl per rallentare l’invecchiamento della pelle e l’applicatore con spugnetta è ricoperta da migliaia di micro-fibre per coprire qualsiasi imperfezione

VEDI SU AMAZON

NYX Professional Makeup Palette Ultimate

Da non perdere anche questa fantastica palette occhi NYX disponibile a 14,95€ invece di 19,90€. Al suo interno troverete una gamma di colori nude dai toni caldi a portata di mano con sedici colori ad alta definizione, ideali per creare un look impeccabile e versatile adatto a ogni occasione. Potrete sfruttare una combinazione di diverse tonalità ed effetti: opaco, satinato, brillante e metallico con un’intensità del colore modulabile per un’ampia gamma di look, da trasparente a traslucido a intenso e opaco.

VEDI SU AMAZON

Maybelline New York Palette The Nudes

Altra palette super conveniente, la The Nudes di maybelinne New York disponibile a soli 9,52€ invece di 15,89€. All’interno troverete ben 12 ombretti perfetti per realizzare dei look nude, adatti a tutte le carnagioni. La texture di questi cosmetici è super setosa, la formula ricca di pigmenti, facile da sfumare e anche a lunga tenuta! Per la precisione, all’interno della palette avrete 5 ombretti matte, opachi, e 7 shimmer che vanno dal beige al dorato, passando per marrone e ramato!

VEDI SU AMAZON

Crema viso giorno L’Oréal Paris Revitalift Laser X3

Al prezzo di appena 10,29€ invece di 16,99€ potrete acquistare la fantastica crema viso giorno L’Oréal Paris Revitalift Laser X3. Stiamo parlando di un trattamento anti-età e anti-macchie per il viso a tripla azione: corregge le rughe, ridensifica la pelle e ne uniforma il colorito. Non meno importante, contiene Protezione solare SPF 25 contro i raggi UVA/UVB il che permette alla pelle di non venire danneggiata dal sole anche in inverno. La crema vi assicura una pelle immediatamente più soda, tonificata e levigata, con rughe visibilmente ridotte, macchie schiarite e colorito più uniforme in 4 settimane.

VEDI SU AMAZON

Crema viso Bionike Defence Hydra

Per le pelli più sensibili, consigliamo la crema viso Bionike Defence Hydra disponibile a soli 11,95€! Si tratta di un prodotto nickel tested, senza conservanti, fragranze e glutine pensata per essere utilizzata quotidianamente. Il trattamento in questione, sfrutta l’olio di Jojoba dalla texture leggera a dal rapido assorbimento ed è ideato per prolunga la naturale idratazione della cute, nutrire e proteggere la pelle. La Defence Hydra è la linea ad alta tollerabilità formulata per offrire a qualsiasi tipo di pelle la corretta idratazione quotidiana, rinforzando la barriera cutanea per protezione e comfort ottimali.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!