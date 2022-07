Tra grandi elettrodomestici, mobili da giardini, videogiochi e gadget di ogni tipo, nel Prime Day di Amazon, che ricordiamo terminerà alla mezzanotte del 13 luglio, c’è spazio anche per fare scorta di tutti quei prodotti per la casa che solitamente svuoterebbero il vostro portafoglio in un comune supermercato.

Quanto volte vi è capitato di dire “L’offerta su quel detersivo era ottima, perché non ne ho presi più flaconi?” oppure “La carta igienica non basta mai, solo che ora l’offerta è terminata e devo accontentarmi di prendere quella del discount!”. Beh, potete smetterla di accontentarvi e sfruttare questo Prime Day per fare incetta di detersivi, carta igienica, panni cattura polvere e tutti gli altri articoli per la casa pagandoli ad un prezzo che non troverete mai in nessun supermercato! E non parliamo di prodotti di qualità discount, ma dei brand leader del settore come la carta igienica Scottex o il detersivo Omino Bianco raccolti in pack, che vi verranno consegnati comodamente a casa e vi basteranno per tutto l’anno. Ecco i pack migliori che non dovete lasciarvi sfuggire!

Omino Bianco + Igienizzante: 9 mesi di bucato

Foto generiche Potere smacchiante e rimozione dei batteri assicurata con questo detersivo igienizzante di Omino Bianco. Il prodotto, grazie alla sua nuova formula dermatologicamente testata, è perfetto per il bucato di tutta la famiglia e rispetta anche le pelli più delicate come quelle di bambini e anziani. In questo pack, venduto al prezzo straordinario di 9,99€ invece di 23,97€, troverete ben 3 flaconi da 2600 ml ciascuno per un totale di 156 lavaggi. In pratica avrete circa 9 mesi di detersivo per il bucato a meno di 10 euro. Un offerta davvero eccezionale con cui riempire il mobile di casa dedicato ai detersivi!

Grey L’Acchiappacolore: confezione da 160 fogli

Foto generiche Se tenete ai colori dei vostri capi però e state cercando una soluzione contro l’ingrigimento e le macchie di colore causate dai capi che tendono a scolorire, Grey l’Acchiappacolore è una delle migliori soluzioni del mercato. Con l’offerta dedicata di Amazon potrete metterne in dispensa ben 4 confezioni da 4o fogli ciascuna ad un prezzo davvero ridicolo. Potete infatti averle tutte a 12,32€ invece di 18,99€, un bell’affare su uno degli acchiappacolore migliori del settore.

Dash Pods All in 1 Lavatrice: 140 unità in capsule

Foto generiche Ancora un grande marchio per la vostra lavatrice offerto davvero a pochi spiccioli. Stiamo parlando delle capsule di Dash Pods All in 1, un prodotto che dona brillantezza a tutti i capi e funziona perfettamente anche alle basse temperature. Se le avete già provate, conoscete bene la loro efficacia, se non lo avete mai fatto non troverete momento migliore per provare visto che con soli 22,99€ al posto di 37,99€ vi portate a casa ben due confezioni da 70 capsule ciascuna. Un altro grande sconto che farà felice le vostre tasche!

Scottonelle Carta Igienica Scottex: 84 rotoli di morbidezza

Foto generiche Passiamo ora a qualcosa che ci deve essere sempre nel momento del bisogno: la carta igienica. In questo caso quella in offerta non è però la carta a un velo trasparente e morbida come come una spazzola d’acciaio per pulire le vongole, ma la carta igienica Scottonelle della Scottex. Si, proprio quella con il tenero labrador morbidoso sulla confezione. Quel cane non è uno specchietto per le allodole, ma un vero simbolo di qualità! Questo prodotto Scottex è infatti morbidissimo, talmente vellutato che quasi dispiace usarlo per il suo scopo. La cosa bella però è che potete portarvene a casa 84 rotoli a soli 27,99€ invece di 44,39€. In pratica avrete carta igienica di qualità, per un intero anno quasi, pagata al prezzo del discount e consegnata porta a porta. Serve altro?

Swiffer Duster: 25 piumini cattura polvere

Foto generiche Chiudiamo la nostra selezione di casalinghi con cui fare scorta in questo Prime Day con i piumini cattura polvere. Non parliamo però di quelli che lo promettono e poi non lo fanno ma di un vero marchio di qualità della pulizia come solo Swiffer sa essere. Per pulire in ogni angolo della casa, dove i classici utensili non arrivano e per rimuovere facilmente i peli di animali, Swiffer Duster è la soluzione migliore del mercato. Specie quando un maxi pack di 25 piumini è offerto a 11,23€ invece di 20,99€. Un affare con cui riempirsi la casa senza svuotarsi le tasche!

