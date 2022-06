In questo periodo dell’anno, gli italiani sono soliti prepararsi per andare in vacanza, prendendosi così un meritato riposo dopo tanti mesi di lavoro. Andare in vacanza significa però lasciare la propria casa incustodita che, se abbandonata per troppi giorni, potrebbe diventare preda dei malintenzionati. Occorre quindi accertarsi, per quanto possibile, che l’abitazione rimanga in sicurezza, affidandosi a soluzioni di videosorveglianza e quant’altro.

Esistono diversi prodotti che aiutano a mantenere la casa sicura in vostra assenza. Il più noto è senza dubbio un sistema di videosorveglianza, ma non bisogna sottovalutare le moderne serrature e gli ultimi spioncini digitali che, grazie alle loro funzioni intelligenti, potrebbero invogliare un eventuale malintenzionato ad allontanarsi dalla vostra abitazione. In questo articolo segnaleremo 5 di questi prodotti, che potrete acquistare comodamente su Amazon a prezzi competitivi, oltre che a riceverli a casa entro pochi giorni, soprattutto se abbonati a Prime.

Videocamera di sorveglianza

La videocamera di sorveglianza è un classico per quanto concerne i sistemi di sicurezza, nonché forse la soluzione più adatta ed economica per mantenere sicura la casa da ladri e malavitosi. Nonostante siano ancora oggi presenti sistemi di sorveglianza da diverse migliaia di euro, per la maggior parte delle famiglie è più che sufficiente una piccola videocamera come la TP-Link C210 che, oltre ad avere un prezzo misero in rapporto alle prestazioni, non necessita di installazioni complicate da chiedere l’intervento di un tecnico specializzato. Vi basterà infatti appoggiarla su una superficie, alimentarla e connetterla alla vostra rete domestica tramite Wi-Fi. Acquistandone una per ogni stanza, avrete l’intera casa sott’occhio, potendo guardare le immagini in tempo reale sul vostro smartphone o tablet anche se siete fuori città, ricevendo inoltre una notifica istantanea quando viene intercettato un movimento. Il modello qui riportato è per uso interno, ma è disponibile anche quello da esterno che, oltre a integrare tutte le funzioni riportate pocanzi, è impermeabile, resistendo cosi a eventuali perturbazioni atmosferiche.

Spioncino digitale

Un altro modo per andare in vacanza con la consapevolezza di poter sempre sorvegliare la casa è quello di installare uno spioncino digitale come quello prodotto da EZVIZ, brand esperto e leader nella produzione di dispositivi intelligenti per la sicurezza. Questo permetterà di tenere sotto controllo la porta d’ingresso fino a una distanza di 3 metri da quest’ultima, ricevendo notifiche istantanee sul vostro dispositivo mobile ogni qual volta una persona si avvicina alla porta, grazie al sensore di rilevamento automatico. La trasmissione delle immagini avverrà in 1080p e la qualità sarà buona anche in condizioni di scarsa illuminazione, merito della visione notturna, che si attiverà automaticamente al momento del bisogno. Questo spioncino digitale è dotato anche di microfono bidirezionale, quindi potrete parlare con la persona che sta dall’altra parte, il tutto anche con l’ausilio dello smartphone e dell’app dedicata, che trasmetterà l’audio catturato direttamente allo spioncino.

Fermaporte con sirena

Nonostante siano oggetti pensati per non far sbattere la porta, vale la pena citare che esistono anche una serie di fermaporte pensati per gli antifurti. Quello qui proposto può essere impostato affinché emetta un suono di sirena da 110 dB non appena qualcuno si appresta a entrare nella vostra abitazione. Sarà infatti la porta a far scattare l’allarme integrato, che si attiverà prima che un eventuale malavitoso riesca a entrare, dal momento che basterà una piccola pressione sulla superficie dell’oggetto per innescare l’allarme. L’alimentazione avviene tramite una batteria a 9V, inclusa in confezione, ed è interessante il fatto che questo fermaporta possa essere posizionato sia su pavimenti che tappeti, adattandosi così a ogni abitazione.

Sistema di allarme

Se volete che scatti l’allarme a prescindere da dove cerchi di entrare un eventuale ladro, senza la necessità di acquistare numerosi dispositivi, allora il sistema di allarme YISEELE è quello che fa per voi. Questo kit, infatti, è composto da ben 18 pezzi, tra cui 10 sensori per porte e finestre, sufficienti per coprire ogni angolo della casa. Ogni sensore reagirà al minimo movimento e farà scattare l’allarme al dispositivo principale, che emetterà una sirena da 120 dB. Interessante poi il fatto che non necessita di Internet o di una rete telefonica fissa per funzionare, anche se supporta SIM 4G con funzione di chiamata e SMS, utili qualora preferiate ricevere avvisi sul vostro numero di telefono, il tutto senza tariffe mensili o contratto con aziende. Insomma, un sistema di sicurezza completo, facile da installare e da usare, perfetto per chi vuole avere ogni angolo della casa sott’occhio con un unico prodotto.

Sensore fascio a infrarossi

Se avete la necessità di proteggere un determinato perimetro della casa, soprattutto all’esterno, allora un sensore fascio a infrarossi potrebbe essere un’ottima alternativa alle varie videocamere di sorveglianza. Questo sistema farà scattare l’allarme non appena qualcuno oltrepasserà i fasci a infrarossi, regolabili fino a una distanza di rilevamento massima di 6 metri. La lontananza massima supportata dalla stazione base arriva invece a 80 metri, consentendovi di installare questo dispositivo anche a distanze importanti dalla vostra casa, senza perdere il segnale. I fasci a infrarossi che riveleranno il movimento sono 4 e sono studiati per evitare che l’allarme scatti qualora sia un semplice animale a passare. Serve infatti bloccare almeno due fasci di luce per far scattare l’allarme e quest’ultimi ovviamente sono invisibili all’occhio umano.

