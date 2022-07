Siamo finalmente nel tanto atteso periodo dell’Amazon Prime Day ovvero, per chi non lo sapesse, uno dei momenti più convenienti dell’anno per portare a casa praticamente qualsiasi prodotto online, dalla cura della persona fino al tech. L’edizione del 2022 è ufficialmente in corso, partita da questa notte con degli sconti da capogiro e attiva fino a domani 13 luglio, riuscendo a proporvi oltre 1 milione di promozioni a livello globale.

Nella lista di oggi abbiamo incluso alcuni dei migliori robot aspirapolvere in circolazione, con gli sconti più convenienti del periodo! Dagli ottimi prodotti Romba e Xiaomi fino ai recenti modelli Ecovacs e Proscenic, le proposte perfette per voi sono moltissime e tutti disponibili a dei prezzi praticamente imbattibili. Avrete la possibilità di scegliere per budget e per tipologia di articoli, senza rinunciare a nessuna delle vostre preferenze. Però, trattandosi di offerte particolarmente valide sole per questi 2 giorni di super sconti, vi consigliamo di acquistare il prodotto perfetto per voi il prima possibile dato che non sappiamo quante siano le unità disponibili per il Prime Day.

iRobot Roomba i3+552

iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel campo della robotica e ha realizzato oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo, quindi è una vera e propria sicurezza del settore. Grazie alla tecnologia di navigazione intelligente e ai sensori di riconoscimento può rimuovere anche lo sporco più invisibile a occhio nudo e in più, quando si scarica, va a ricaricarsi per riprendere a pulire esattamente da dove aveva interrotto! Dimenticherete di passare l’aspirapolvere per mesi poiché per ben per 60 giorni, l’i3+ trasferisce automaticamente lo sporco nella Clean Base, in un sacchetto a 4 strati che blocca gli allergeni, i pollini e le muffe. Questo robot aspira residui e peli di animali domestici grazie alle doppie spazzole in gomma multisuperficie e possiede un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600, quindi non dovreste farvela scappare.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S gode di un’ottima navigazione LDS grazie al sensore laser per il rilevamento della distanza e alla sua capacità di creare mappature precise per pianificare la pulizia in modo corretto, in tutta la vostra casa. Il chip quad-core RK3308 di cui è dotato vi offre una potenza di elaborazione ottima, che garantisce un posizionamento più preciso, una pianificazione intelligente dei percorsi e processi di pulizia più efficienti rispetto ai prodotti della stessa fascia di prezzo. Essendo dotato di sensori di precisione multidirezionali, il robot percepisce in tempo reale gli ambienti complessi e offre una pulizia ottimale, evitando di sbattere o di saltare delle zone delle vostre stanze. Possiede ben 3 impostazioni del livello dell’acqua, in modo tale da erogarne la giusta quantità, mantenendo il panno di cui è provvisto adeguatamente umido.

Proscenic M8

La tecnologia intelligente Vboost del robot Proscenic M8 aumenta automaticamente la potenza di aspirazione al massimo quando rileva un tappeto o una superficie che richiede un’intensità maggiore. A La capacità della batteria supporta un tempo di lavorare di massimo di 120 minuti in modalità silenziosa, il che significa che l’area massima di aspirazione sarà di circa 150 m², la potenza di aspirazione fino a 3000Pa. Grazie ad un contenitore della polvere da 280 ml ed un serbatoio dell’acqua da 300 ml, Proscenic M8 può aspirare e lavare insieme, risparmiando il 50% del tempo nella pulizia quotidiana. In più grazie all’adozione della nuova generazione IPNAS 4.0 come sistema di mappatura e navigazione laser di precisione, il Proscenic M8 può registrare tutte le informazioni in una mappa. Inoltre, il sistema di Radar anti-collisione e anti-caduta evita che danneggi se stesso o la vostra casa.

Eeufy RoboVac G30 Hybrid

Grazie al suo sensore di tracciamento del percorso, la tecnologia Smart Dynamic Navigation 2.0 consente al robot di effettuare una pulizia mirata su tutte le superfici rispetto agli aspirapolvere robot che eseguono un percorso casuale. Inoltre, essendo dotato di entrambe le funzionalità di aspirazione e lavaggio, il RoboVac G30 Hybrid vi offre la possibilità di svolgere due attività di pulizia al posto vostro, con un’aspirazione ultra potente da 2000 Pa e il modulo di lavaggio per il tocco finale. Potrete Inoltre, potrete impostare delle strisce di delimitazione per escludere determinate parti della casa dall’attività del prodotto Eufy.

Ecovacs Debbot N8+

Da oltre 23 anni Ecovacs dedica la sua esperienza e innovazione alla ricerca sui robot per le pulizie domestiche e il modello Ecovacs N8+ non solo può conservare polvere e capelli fino a 4 settimane, riducendo notevolmente la frequenza di pulizia ma sfrutta anche la comodissima tecnologia TrueMapping, ideata per pulire la vostra casa con maggiore precisione possibile. Il robot combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati per rilevare la vostra casa 4 volte più accuratamente della normale mappatura, con un aumento di 2 volte della distanza e la capacità di segnalare oggetti fino a 2 mm. Grazie a un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, Ecovacs N8+ lava e aspira allo stesso tempo e, in più, potrete scegliere tra 4 livelli differenti di aspirazione.

