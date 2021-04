50% di extra sconto sui ricondizionati da MediaWorld!

Grazie ad iniziative come quella che stiamo per segnalarvi, acquistare un prodotto ricondizionato potrebbe essere la scelta più saggia, dato che Mediaworld ha deciso di mettere insieme una serie di articoli di questo tipo proponendoli con un extra sconto fino al 50%. Questo significa che beneficerete non solo del classico risparmio di un ricondizionato, ma di un ulteriore decurtazione di prezzo che vi permetterà di portarvi a casa dispositivi pari al nuovo a prezzi strabilianti. Vi ricordiamo, infatti, che acquistare un prodotto ricondizionato non significa comprare qualcosa di usato, ma un prodotto testato, riparato e, nella maggior parte dei casi, paragonabile al nuovo.

Valida fino al 2 maggio, la promozione coinvolge tantissimi prodotti ricondizionati, inclusi quelli più ambiti, e uno di questi è il Lenovo Yoga S940, il cui prezzo di quasi 2.000€ viene prima abbassato a 1.519,20€ e poi dimezzato a 759,60€. Un crollo pazzesco che potrebbe far dubitare delle reali condizioni del prodotto, il quale però viene etichettato come in buone condizioni, funzionante e con confezione e accessori originali integri.

Un’ottima occasione, quindi, per dotarsi di un notebook elegante e curato nei minimi dettagli, oltre che prestazionale. All’interno troviamo infatti un potente Core i7-8565U, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, i quali sono affidati ad un SSD molto veloce. Bello da vedere e da maneggiare, non a caso il Lenovo Yoga S940 ha vinto il Design Award 2019, e crediamo che il merito sia dovuto anche al suo peso di soli 1,2kg e dello spessore di soli 12,2 mm, per non parlare poi del fatto che si tratta del primo notebook al mondo ad avere un vetro che avvolge tutto lo schermo, garantendo cornici quasi invisibili.

Le tecnologie implementate nel Lenovo Yoga S940 sono molto avanzate e poche altre soluzioni possono vantare di tali accorgimenti. Ad esempio, potrete spostare il contenuto dello schermo su un display esterno con un semplice battito di ciglia, oppure fare in modo che il display da 14 pollici si oscuri automaticamente quando vi allontanate dalla postazione, con l’obiettivo di proteggere il vostro lavoro e la privacy.

