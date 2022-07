Se volete avere la certezza di non perdere immagini e documenti importanti, recuperandoli con pochi click in caso di cancellazione accidentale dal vostro spazio di archiviazione, le numerosi soluzioni di EaseUS faranno certamente al caso vostro, in particolar modo in questi giorni in cui i loro software sono scontati del 50%. Fino al 5 luglio, infatti, potrete acquistare software di recupero dati e di gestione di partizioni a metà prezzo.

Vi basterà inserire il codice sconto “MID50” nel campo dedicato per usufruire dell’offerta, anche se con ogni probabilità troverete il taglio del 50% già attivo, lasciandovi solo il compito di selezionare il software più adatto alle vostre esigenze e aggiungerlo al carrello. La maggior parte di questi programmi non li si acquista una tantum, bensì tramite abbonamenti, che possono essere mensili o annuali a seconda di quale software si andrà ad acquistare.

EaseUS è una società leader nel settore del backup dei dati e vanta una grande esperienza alle spalle, che le ha permesso oggi di offrire una soluzione adatta per ogni esigenza di recupero dati, rivolta sia agli utenti privati che alle piccole e medie aziende. Si va dal classico software per il recupero dei file cancellati per errore fino ad arrivare a soluzioni che vi permetteranno di trasferire applicazioni e settaggi in un nuovo PC, il tutto con pochi clic.

La società è al passo coi tempi e propone la maggior parte di questi programmi anche per i dispositivi mobile permettendovi, ad esempio, di recuperare i dati salvati sul vostro iPhone su PC, oppure di trasferirli a proprio piacimento. I software che permetteranno ciò sono MobiSaver e MobiMover che, ricordiamo, potrete acquistare a metà prezzo, cosi come MobiUnlock, che vi consentirà di sbloccare la password del vostro iPhone qualora l’abbiate persa.

Se siete interessati a dare uno sguardo a questi utili software, suggeriamo di dare uno sguardo alla pagina dedicata, cosicché possiate scoprire anche i prezzi convenienti di queste soluzioni, resi possibili grazie a uno sconto del 50%, valido solo fino al 5 luglio.

