50% di sconto su mascherine e igienizzanti su Alcott!

Per incentivare l’uso dei dispositivi di protezione, Alcott ha dato il via in queste ore ad una campagna che prevede, oltre a sconti sulle mascherine e i gel igienizzanti presenti sul proprio store, anche uno sconto del 50% sul successivo articolo di protezione Covid-19 che si acquisterà sul portale. Un’iniziativa semplice ma efficace, che oltre a pensare al risparmio, pensa anche alla salute degli utenti, permettendovi di far scorta di dispositivi di protezione individuali.

Una promozione ottima che vi darà la possibilità di acquistare mascherine chirurgiche in pratiche confezioni da 10 pezzi e, come se non bastasse, fra i modelli proposti ci sono anche quelle formato bambino, dalle dimensioni ma ugualmente efficaci. Son presenti in questa offerta anche le mascherine KN95/ FFP2 adatte per coloro che affrontano quotidianamente lunghe sessioni di lavoro, ed anche il kit igienico completo che permette di avere a soli 7,99€ un astuccio in canvas, 3 mascherine monouso, 4 paia di guanti monouso, un flacone di gel igienizzante da 100 ml e un altro in formato spray sempre da 100 ml.

Dallo store di Alcott è poi possibile acquistare anche un termometro digitale ad infrarossi per la misurazione della temperatura corporea, a soli 49,99€. Questo preciso e rapido dispositivo, è inoltre in grado di conservare in memoria le ultime 30 letture ed è dotato di spegnimento automatico dopo alcuni secondi di inutilizzo.

Con questa promozione di Alcott potrete far scorta di tutti quei dispositivi che sono, nostro malgrado, entrati a far parte delle nostre vite e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa dello store. Ultima cosa che vogliamo fare prima di farvi iniziare ad acquistare sullo store di Alcott, è il ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

