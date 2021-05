50% di sconto su tutti gli occhiali da sole Northweek

Se siete alla ricerca di un paio d’occhiali per la stagione estiva, allora questo è il posto giusto! Vi segnaliamo infatti che sul portale Northweek è disponibile una nuova ed interessante promozione, che consente di acquistare tantissimi modelli di occhiali con uno sconto del 50%. Si tratta dunque di un’ottima occasione per rinnovare il vostro stile oppure per cambiare il vostro vecchio paio di occhiali.

Northweek propone occhiali con specifiche tecniche di rilievo. Le lenti polarizzate, infatti, sono realizzate con triacetato di cellulosa altamente flessibile che garantisce un’appropriata protezione contro i raggi UV. Con la tecnologia antiriflesso, invece, le lenti riducono drasticamente l’abbagliamento e l’affaticamento degli occhi, per una visione nitida e un ottimo contrasto dei colori. Le già ottime lenti sono montate su strutture leggere e flessibili, per una vestibilità eccellente e confortevole. Di fatto, i telai realizzati di Northweek sono in policarbonato di alta qualità, e si adattano perfettamente a tutte le circostanze garantendo anche una durevole resistenza.

Per poter accedere a questa interessante promozione, è necessario visitare la pagina del portale dedicata all'offerta, selezionando il modello che più si allinea al vostro stile e successivamente concludere l'ordine. Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente, qualora il carrello non dovesse raggiungere un totale di 60 euro.

