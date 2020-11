50% di sconto sull’abbigliamento per il Black Friday Alcott

Siamo ormai entrati nel vivo della Black Friday Week e iniziamo questo lunedì proponendovi le migliori offerte che andranno a caratterizzare questa importante settimana dedicata allo shopping. Sono tantissimi i portali che hanno ridotto in modo consistente i prezzi dei loro prodotti come ad esempio Alcott, che propone sconti del 50% su praticamente l’intero catalogo, sia per lui che per lei.

Occasione quindi perfetta per portarsi a casa un articolo di un noto brand nato inizialmente per soddisfare lo stile maschile, ma che in seguito si è evoluto offrendo anche l’abbigliamento femminile. La scelta è davvero molto vasta e siamo sicuri che troverete maglie, pantaloni e cappotti molto interessanti, non solo per il loro prezzo irrisorio ma anche per il fatto che i prodotti di questo marchio vantano una qualità di tutto rispetto, dando importanza anche ai minimi dettagli estetici.

Un buon esempio di ciò che offre il catalogo Alcott potrebbe essere questo giubbotto puffy color blocking, proposto a soli 14,99€, un prezzo dal quale è stato tolto il 50%, rendendolo così ancora più interessante da valutare. Caratterizzato da un collo alto e maniche lunghe con polsino elastico, è un modello adatto in vista della stagione fredda, soprattutto se siete alla ricerca di un articolo con doppia tonalità. Rimanendo a tema invernale, riteniamo che potrebbe essere interessante anche questo piumino imbottito con cappuccio da donna, anch’esso proposto a soli 14,99€, una cifra davvero irrilevante per un prodotto realizzato con buoni materiali e polsini regolabili con elastico.

Ribadiamo ancora una volta che il numero di articoli è molto alto, motivo per cui suggeriamo di visitare le pagine dedicate che vi abbiamo riportato in calce, in modo da andare direttamente nel reparto che vi interessa, oltre a scoprire la nostra selezione di prodotti.

