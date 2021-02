50 euro di sconto sulla webcam streaming AverMedia PW513

Se stavate cercando una webcam in grado di offrire una qualità decisamente superiore rispetto a quelle che siamo soliti utilizzare durante le nostre videoconferenze, potrebbe interessarvi la promozione di AverMedia, azienda che produce periferiche audio e video all’avanguardia e soluzioni professionali di acquisizione, che vi permetterà di acquistare il loro ultimo modello top di gamma con uno sconto di 50€, reso possibile semplicemente registrandovi sul sito ufficiale e iscrivendovi alla newsletter.

Il tutto è molto semplice, dal momento che non occorre fare altro per poter usufruire dello sconto, il quale sarà sotto forma di codice coupon. Una volta iscritti alla newsletter, questo vi arriverà alla mail che avete inserito durante la registrazione e lo potrete sfruttare entro 7 giorni dalla ricezione e comunque non oltre il 9 febbraio. Iniziativa al quanto interessante, dato che il codice sconto lo si potrà usare su Amazon al momento del pagamento, ma solo per un articolo specifico, ovvero la AverMedia PW513.

Come detto nelle fasi iniziali, si tratta di una webcam di altissimo livello dedicata principalmente a chi fa streaming ma non solo e che potrà essere vostra a 199,00€ invece di 249,00€. La PW513 è una webcam capace di trasmettere il flusso video in 4K, con bitrate elevati e diversi filtri avanzati che vi permetteranno di essere sempre impeccabili sullo schermo. All’avanguardia ma semplice da usare, dato che parliamo comunque di un dispositivo Plug and Play che, una volta collegato ad una porta USB, entrerà subito in funzione.

Dotata di un otturatore per la privacy, ciò che stupisce della AverMedia PW513 è ancora una volta il sensore che vanta una risoluzione 4K e una frequenza video pari a 30 FPS, il che vuol dire che beneficerete di una buona fluidità. Inoltre, il sensore è grandangolare, ciò vi permetterà finalmente di non allontanarvi troppo dalla postazione per essere ben visibile. Come se ciò non bastasse, il software dedicato vi permetterà di regolare automaticamente la composizione della telecamera tramite il motion tracking, zoomare digitalmente, personalizzare le posizioni e molto altro ancora, oltre ad eliminare i rumori ambientali indesiderati.

N.B: inserire il codice sconto che riceverete via mail nell’apposita sezione su Amazon per ottenere lo sconto di 50€. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

Insomma, un’ottima occasione per risparmiare su un prodotto di alto livello, capace di offrire ai vostri spettatori la giusta qualità che meritano, oltre a rendere le vostre videoconferenze molto più professionali. Detto ciò, vi lasciamo in calce tutti i link attraverso i quali portare a termine i pochi e semplici passaggi per ricevere il codice sconto da 50€. Prima di chiudere, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

