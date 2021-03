50 mascherine FFP1 a meno di 7€ su Amazon!

Con il recente aumento dei contagi e l’arrivo delle pericolose varianti di Coronavirus, ci sentiamo di proporvi un’altra offerta a tema mascherine disponibile su Amazon. Dal momento che quest’ultime coprono un ruolo importante in questa nuova “normalità”, che ci auguriamo possa finire al più presto, ma per adesso siamo sicuri che potrebbe interessarvi l’offerta che vede coinvolta la confezione di 50 mascherine FFP1 proposte a meno di 7€.

L’offerta che abbiamo selezionato per voi vi permetterà di risparmiare 5€ che, sebbene potrebbe sembrare uno sconto irrisorio, è una cifra che potrebbe fare la differenza su questo genere di articoli, soprattutto se deciderete di aggiungere al carrello diverse confezioni, in modo da proteggere voi e la vostra famiglia per un lungo periodo di tempo.

A differenza dell’ultima occasione, la proposta odierna vede mascherine con certificazione FFP1, capaci comunque di garantire un’ottima protezione dai principali agenti patogeni. Realizzate a 3 strati con dimensione adatta per gli adulti, queste mascherine hanno la certificazione UNE 0064-1:2020 e vengono importate in Italia da WottoCare, esperta nel campo sanitario, protezione individuale e di altri prodotti di consumo.

Parliamo, dunque, di mascherine di alta qualità, diventate fondamentali nella vita quotidiana, motivo per cui non bisogna lasciarsi sfuggire questa occasione.

