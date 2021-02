500€ di sconto su Oppo Find X2 Pro nelle offerte del giorno Mediaworld

L’ultima settimana di febbraio è iniziata e noi siamo pronti a segnalarvi, ancora una volta, le migliori offerte della rete, a cominciare dalle offerte giornaliere di portali come Mediaworld, che vi permetteranno di acquistare numerosi prodotti, tra cui smartphone, smart TV ed elettrodomestici, a prezzi molto bassi, ben chiaro che, come sempre, queste offerte saranno valide solo fino alla mezzanotte di oggi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di spulciare subito la corposa lista di proposte in sconto!

Proposte che, per altro, possono annoverare anche prodotti di assoluta qualità, come è il caso dell’ottimo smartphone Oppo Find X2 Pro, oggi proposto a 699,00€ invece di 1.199,00€. Top di gamma sotto tutti i punti di vista, Find X2 Pro è un dispositivo che vanta al suo interno l’ottimo processore Snapdragon 865, accompagnato da 12GB di RAM e ben 512GB di spazio interno, in quella che è una formula sposata da pochissimi produttori ma che, ne siamo certi, farà la gioia dei tanti appassionati di foto e video, che potranno così conservare tantissimi scatti prima di raggiungere la saturazione dello spazio disponibile.

A tal proposito, vi ricordiamo che questo specifico modello è in grado di registrare video fino al 4K a 60FPS, mentre per quanto riguarda gli scatti, gli amanti della fotografica saranno felici di sapere che potranno beneficiare di tutti i vantaggi di scattare in RAW a 12bit, una modalità tipica delle reflex che vi consentirà di catturare ogni minimo dettaglio di qualsiasi soggetto, in qualunque condizione di luce e anche a distanze elevate. Sono 3 i sensori fotografici di cui gode nella parte posteriore, tra cui spicca quello a periscopico, con il quale potrete effettuare zoom ottici senza perdere qualità fino a 5x, con la possibilità di spingervi fino a 60x per catturare le scene più lontane.

Il display da 6,7 pollici, con la sua risoluzione di ben 1440×3168 pixel, non poteva che essere ai vertici della categoria, superando come definizione molti modelli della sua categoria, così come le prestazioni del caricabatterie SuperVOOC 2.0 da 65W, che vi permetterà di ricaricarlo completamente in poco più di mezz’ora o, se preferite, il 40% in soli 10 minuti, il tutto con la massima sicurezza senza che la batteria ne risenta, come garantisce la certificazione TÜV Rheinland.

Come avete avuto modo di capire, Oppo Find X2 Pro è una delle migliori alternative ai smartphone più blasonati del mondo Android, ma a questo prezzo diventa molto più che una semplice alternativa, dal momento che avrete prestazioni e qualità paragonabili a dispositivi da oltre 1.000€. Mediaworld, quindi, ha voluto iniziare la settimana col botto, proponendo prodotti top a prezzi accessibili, i quali vi invitiamo a scoprirli tutti nella pagina dedicata all’iniziativa. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

