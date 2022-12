Se state pensando di acquistare un’ottima smart TV da sfruttare al meglio già a partire da gennaio, vi invitiamo a valutare l’acquisto del modello Sony Bravia XR55X90K 4K da 55″, in super ribasso da Mediaworld! Lo store ha moltissimi sconti disponibili per il periodo di Holiday Season, ma tra le varie proposte abbiamo deciso di menzionarvi questo prodotto Sony, in quanto si tratta di uno degli articoli più validi ad appena 899,99€ invece di 1.399,99€, per il 35% di sconto!

Questa smart TV vi garantisce colori brillanti e più che realistici, dettagli super nitidi e un processore eccellente, pensato appositamente per ottimizzare tutti i contenuti che deciderete di vedere, tra cui quelli a bassa risoluzione. Vista la validità del ribasso sul prodotto, e non sapendo quante siano e unità a vostra disposizione, vi consigliamo di completare l’acquisto quanto prima!

Foto generiche

In primis, il Cognitive Processor XR di cui è dotata la smart TV in questione porta audio e immagini a un nuovo livello. Quest’ultimo, infatti, riproduce i contenuti replicando le modalità di ascolto e visione del cervello umano, per un’esperienza incredibilmente realistica. Cosa significa da un punto di vista pratico? Che il processore si occupa di comprendere come l’occhio umano mette a fuoco e analizza le immagini per offrire la massima profondità e sfumature particolarmente vibranti.

Inoltre, grazie alle tecnologie Full Array LED e XR Triluminos Pro, la Sony Bravia XR55X90K 4K controlla la retroilluminazione a zone per riprodurre un contrasto realistico sia nelle aree chiare che in quelle scure. Non meno importante, consente al pannello di riprodurre un’ampia palette di colori con infinite gradazioni regolate in base a saturazione, tonalità e luminosità.

Immagini e suoni sono in perfetta armonia grazie all’ottimo comparto audio di questa smart TV! Rumori e dialoghi seguono l’azione sullo schermo grazie alla tecnologia Acoustic Multi-Audio. I tweeter di posizionamento del suono, infatti, assicurano che tutto sia in sincronia per un’esperienza di visione più coinvolgente possibile. Da evidenziare anche la presenza dell’assistente vocale di Google: con il comando vocale integrato in Google TV, potrete impostare e controllare il TV senza telecomando. Avrete la possibilità di chiedere a Google un titolo, cerca per genere e ricevere consigli personalizzati dicendo “Ok, Google, cosa mi consigli di guardare?”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Medaiworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

