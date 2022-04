Se siete alla ricerca di una smart TV spettacolare ma che, al contempo, sia anche venduta ad un prezzo più che abbordabile, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata all’offerta che Comet sta proponendo per la giornata di oggi e che, come intuirete, ha come protagonista una splendida smart TV di uno dei principali produttori del mercato!

Il portale, infatti, propone con uno sconto di ben 500 euro la smart TV 4K LG 65A16LA, caratterizzata da uno splendido pannello OLED, ed oggi in sconto a soli 1.799,00€, rispetto al prezzo originale di 2.299,00€!

Si tratta, senza alcun dubbio, di un affare da non perdere, specie considerando che parliamo di una smart TV di grande formato, con una diagonale da 65″, ed equipaggiata con uno dei migliori pannelli OLED attualmente in circolazione, complice l’enorme esperienza di LG nel campo che, in quanto produttore di schermi, è oggi un punto di riferimento sul mercato delle TV ad altissima definizione.

Scendendo nei dettagli la LG 65A16LA è una smart TV con schermo a pixel auto illuminanti che, essendo gestiti in modo indipendente, permettono al software della TV di spegnere o illuminare le zone dello schermo a seconda delle immagini proiettate, così da ottenere un contrasto appagante ed una profondità dei neri degna della migliore esperienza cinematografica.

Ad operare dietro le quinte è l’ottimo processore α9 di quarta generazione sviluppato dalla casa che, grazie alla sua IA, permette non solo una messa a punto certosina delle immagini, ma anche e soprattutto un upscaling in tempo reale dei contenuti a bassa risoluzione, così che l’esperienza di visione sia sempre al meglio e si avvicini, per quanto possibile, allo standard del 4K.

Come se non bastasse, la LG 65A16LA è anche ottimizzata per il gaming su console, non solo grazie alla sua compatibilità con lo standard HDMI 2.1, ma anche grazie al suo pannello con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che, in combutta con le tecnologie Free Sync, G-Sync e VRR, assicurano al giocatore un’immagine sempre fluida, e con un imput lag minimo e irrilevante.

Insomma, parliamo di una smart TV con tutti i crismi che, in sconto di ben 500 euro, rappresenta senza alcun dubbio un affare da non perdere! Per questo, vi suggeriamo caldamente di visitare subito la pagina Comet dedicata alla vendita del prodotto, così da completare il vostro acquisto prima che il prezzo ritorni alle origini.

