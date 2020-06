50€ di sconto spendendo 150€ di prodotti Philips su Amazon

Se il “buongiorno si vede dal mattino” allora oggi sarà proprio una grande giornata, infatti siamo qui per segnalarvi una promozione super conveniente di Amazon dove riceverete fino a 50€ di sconto sul carrello sui prodotti Philips! Per poter usufruire di questa grandiosa offerta non dovrete far altro che spendere 150€ in articoli Philips per la casa, per la cucina o per la cura della persona, ma attenzione avete tempo fino al 30 Giugno.

In questa vasta promozione troverete numerosi prodotti a prezzo ulteriormente scontato, come la Macchina da caffè Philips Serie 5000 con macina, che adesso troviamo a 459,00€ anziché 559,00€! Questa incredibile macchina del caffè offre un alto grado di personalizzazione, infatti si può modificare l’intensità dell’aroma, selezionare fra 5 regolazioni di macinatura e con un’impostazione permette di memorizzare la lunghezza della bevanda, con un semplice tocco. All’interno della macchina del caffè Philips serie 5000 troviamo anche delle macine in ceramica che garantiscono una macinatura uniforme e duratura nel tempo che non va a surriscaldare o alterare i chicchi, mentre il filtro Acqua clean previene la formazione del calcare bloccando impurità dell’acqua. Con la Philips serie 5000 sarete in grado di dare un nuovo gusto al vostro momento di relax, anche grazie alla nuova funzione che permette di realizzare caffè americano.

Oltre alla macchina Serie 5000 sono molti i prodotti Philips in offerta su Amazon che fanno parte dell'iniziativa, e noi vi abbiamo fatto una selezione dei migliori per facilitarvi la scelta ma il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina dedicata alla promozione per vedere tutti gli articoli e scegliere quello più in linea con le vostre necessità.

