570€ di sconto sull’asciugatrice Samsung da 9kg nelle offerte eBay

Prima di tornare a parlare di Amazon e delle offerte di primavera, vi segnaliamo le offerte del giorno dagli Imperdibili di eBay, che offrono sempre offerte interessantissime, sopratutto sui grandi e piccoli elettrodomestici. Il catalogo di eBay è sempre molto ampio e, di conseguenza, trovare il vostro prodotto preferito ad un ottimo prezzo è molto probabile, ora ancora di più grazie alla possibilità di risparmiare ulteriori 10€ su determinati prodotti con il codice sconto PRIMAVERA21 o, per i prodotti compatibili, ridurre il prezzo del 5% con il coupon PITMAR21.

Una delle migliori offerte disponibili oggi riguarda l’asciugatrice Samsung DV90TA040TH da 9kg, che fa della sua flessibilità uno dei tanti punti di forza. Proposta a soli 449,90€ (che diventano 427,40€ con il codice PITMAR21) invece di ben 999,90€, questo specifico modello vi permetterà di scegliere la direzione di apertura della porta frontale, dandovi modo di posizionarla nel posto a voi più comodo, dove i modelli sprovvisti di questa caratteristica non lo permettono.

I risultati di asciugatura della Samsung DV90TA040TH sono così perfetti da ridurre drasticamente il tempo necessario a stirare i vestiti, anzi, per alcuni non ce n’è sarà nemmeno bisogno, dato che questo modello vanta, tra le altre cose, la funzione Stiro Facile, pensata proprio per offrire agli indumenti quel trattamento che gli permetterà di eliminare le pieghe. Questo è possibile grazie all’esperienza di Samsung, che ha fatto in modo che il cestello compiesse dei movimenti intermittenti per 180 minuti una volta finito il ciclo di lavaggio.

La Samsung DV90TA040TH è una delle migliori soluzioni anche per coloro che hanno la necessità di asciugare numerosi capi in tempi rapidi, con il programma dedicato che vi permetterà di ottenere risultati all’avanguardia in soli 35 minuti. Insomma, un’asciugatrice in grado di stupire, così come lo sconto che eBay gli ha riservato, che vi permetterà di portarvi a casa un modello all’avanguardia senza far piangere il portafoglio.

Vi ricordiamo che gli Imperdibili di eBay vi permetteranno di fare ottimi acquisti anche su numerosi altri prodotti, ed ecco perché il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate l’offerta perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

