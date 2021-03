6 mesi di abbonamento a Infinity a meno di 20€!

Continuano le proposte delle ottime Offerte di Primavera Amazon che, tra i tanti prodotti, trovano ora spazio anche per un’eccezionale proposta in sconto relativa al servizio streaming di Infinity, con un cofanetto per un abbonamento da 6 mesi venduto al prezzo di appena 19,99€, invece dei canonici 39,99€!

Un prezzo davvero ridicolo se comparato con la stragrande maggioranza degli altri servizi in streaming, specie considerando che non dovrete utilizzare alcuna carta di credito o di debito, né Paypal per poter usufruire del servizio. Trattandosi, infatti, di una gift box, vi basterà completare l’acquisto su Amazon ed utilizzare, sul sito Infinity, il codice contenuto nella confezione. Il servizio potrà poi essere usufruito attraverso qualsiasi dei player del servizio, che è disponibile sia tramite smart TV, che smartphone, PC e prodotti come Chromecast o Amazon TV Stick.

Insomma, con questa promozione potrete entrare nel mondo di Infinity ad un prezzo bassissimo il che, credeteci, val davvero la pena se si considera che il servizio conta, ad oggi, oltre 6.000 contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, sia in SD, che in HD e 4K (laddove i programmi lo permettono), e che si spende spessissimo nel proporre in prima TV assoluta prodotti da cinema come fu, ad esempio, per The Joker, con Infinity che fu proprio la prima piattaforma a permetterne la visione.

Inoltre, a differenza di molti competitor, Infinity offre il piacevole vantaggio di permettere una connessione di un massimo di 5 dispositivi con un solo abbonamento, con la possibilità di utilizzarne due contemporaneamente, e la fruizione gratuita della funzione “Download&Go”, con cui potrete scaricare i vostri contenuti preferiti direttamente sul dispositivo per poterne poi usufruire dove e quando volete, anche senza connessione!

Che fare poi alla scadenza dei sei mesi di questo box? Potrete utilizzare un nuovo codice (che potreste aver acquistato anche ora, con questa promozione, con la risultante di 12 mesi di abbonamento a meno di 40€!) o potrete decidere di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma tramite carta di credito o di debito, ben chiaro che converrebbe acquistare quanto meno 2 box in un colpo solo, così da garantirsi la visione di 1 anno di contenuti a meno di 3,50 al mese!

