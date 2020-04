6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 38,99€ su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’ottima offerta relativa l’abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate per la durata di ben 6 mesi! Normalmente venduto al prezzo di 12,99€ al mese, l’abbonamento semestrale è in vendita su Amazon al prezzo scontato di soli 38,99€, con un risparmio del 50% rispetto al prezzo originale di 77,98€! Un prezzo davvero eccezionale Si tratta senza alcun dubbio del prezzo più basso mai mai reperito in rete (non parliamo strettamente del circuito del PlayStation Store, ma del servizio venduto tramite codici di riscossione su store di terzi), con uno sconto di quasi 20 euro rispetto al prezzo originale, insomma un vero e proprio affare!

tantissimi nuovi videogame ogni mese oltre, ovviamente, alla possibilità di usufruire delle funzioni online di vari titoli. Un servizio, insomma, fondamentale per qualunque amante dei videogame e che, grazie ad Amazon, potrete sottoscrivere a soli 38,99€! Grazie a Xbox Game Pass avrete la possibilità di accedere, sia su Xbox One che su PC Windows 10, ad oltre 100 titoli di qualità, conoltre, ovviamente, alla possibilità di usufruire delle funzioni online di vari titoli. Un servizio, insomma, fondamentale per qualunque amante dei videogame e che, grazie ad Amazon,

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!