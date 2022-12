Se state cercando una smart TV eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso, vi consigliamo di dare uno sguardo al TV Samsung QLED QE55Q70BATXZT da 55″, disponibile su Monclick a un prezzo più che competitivo! Per il momento, potrete acquistarlo al costo di appena 699,90€ invece di 1.299,90€. Un’offerta particolarmente invitante all’interno dell’ampio parterre di articoli in ribasso fino al 4 gennaio, nell’apposita sezione Un Natale Spaziale!

Il modello in questione ha tutto quello di cui avete bisogno per vedere film, serie TV e giocare i vostri titoli preferiti nella qualità più elevata possibile. Il pannello di cui è dotato il TV, infatti, si occupa di esaltare i colori chiari e quelli scuri grazie alla fantastica tecnologia Quantum HDR. Per questo, dato che stiamo parlando di un articolo tanto interessante e disponibile a un costo più che vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che la promozione è ancora attiva!

Questa smart TV Samsung vi assicura delle immagini con sfumature brillanti al 100% grazie a Quantum Dot, in grado di trasformare la luce in uno spettro cromatico straordinariamente potente, l’ideale per donare alla vostra esperienza di visione un tocco estremamente realistico.

Se avete mai desiderato una smart TV capace di abbassare automaticamente il volume nelle scene più rumorose e di alzarlo in quelle sussurrate, il modello in questione è la proposta perfetta per voi. Il Samsung QLED QE55Q70BATXZT gode di un ottimo processore 4K che permette all’audio di adattarsi a voi. Lo stesso succede con la luminosità dello schermo, regolata in base alle condizioni di luce della stanza in cui vi trovate.

Come vi avevamo anticipato nell’introduzione, questo TV è l’ideale per giocare al meglio delle vostre possibilità, grazie al Motion Xcelerator Turbo+ di Samsung. Con miglioramenti incredibili fino a 4K e 120 Hz, noterete la totale assenza di rallentamenti o movimenti sfocati per un’azione ultra fluida. In più, la tecnologia apprende automaticamente, predice e compensa i fotogrammi, per godervi un gioco senza interruzioni.

Non meno importante, potrete sconfiggere una volta per tutte il tearing e lo stuttering con la reattività, l’immersione e l’eccezionale chiarezza dell’immagine di AMD FreeSync Premium Pro HDR. Questa eccezionale tecnologia di base si unisce a immagini di straordinaria qualità (grazie alla tecnologia Dynamic Black Equalizer che rivela ogni minimo dettaglio) e a un rallentamento ridotto per farvi vivere un’esperienza più che avvincente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Monclick dedicata alle offerte di Natale, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

