600€ di sconto su questo frigorifero Samsung nelle offerte tech di Mediaworld

Se avete sperato che il Solo per oggi di Mediaworld contenesse il vostro prodotto preferito in offerta ma ciò non è avvenuto, allora sarete felici di sapere che il portale ha lanciato una nuova promozione, valida fino al 25 aprile, che saprà sicuramente accontentarvi, dal momento che coinvolge il meglio della tecnologia, con decine di prodotti di ogni categoria merceologica proposti a prezzi competitivi e forse mai così bassi nella storia del portale.

Come anticipato, le occasioni presenti nel catalogo sono tante, ma sorprende quella dedicata al frigorifero Samsung RB38T665DS9, che viene venduto a soli 699,00€ invece di 1.299,00€. Un’offerta davvero incredibile, così come è incredibile la qualità di questo frigorifero che, nonostante sia compatto, vanta una capacità di 385 litri, raggiunta grazie ad una serie di accorgimenti messi in opera da Samsung, come l’isolante della tecnologia SpaceMax del produttore, che riduce lo spessore delle pareti senza compromettere l’utilità delle guarnizioni.

Il raffreddamento, che è l’aspetto più importante di un frigorifero, è garantito in ogni zona, dal momento che le bocchette che fanno circolare l’aria interna sono state piazziate in punti ben specifici, affinché il Samsung RB38T665DS9 permetta agli alimenti di rimanere freschi a prescindere dal ripiano dove vengono riposti. L’ottimo raffreddamento è garantito poi dal motore Digital Inverter, che modula automaticamente la potenza erogata dal frigorifero in base alla temperatura ambiente, e dalla tecnologia No Frost, che impedisce la formazione di ghiaccio.

A questo si aggiunge la possibilità di dedicare ad ogni alimento il giusto spazio e il giusto metodo di conservazione, merito dei cassetti che potrete dividere in due zone, ognuna con temperature diverse, permettendovi ad esempio di inserire nella parte più fredda carne e pesce e dall’altra frutta e verdura. Dare ad ogni alimento il giusto trattamento significa mantenere la consistenza, il gusto e il sapore originale e il Samsung RB38T665DS9 è uno dei frigoriferi che riesce meglio in questa impresa.

Come avete potuto vedere, Mediaworld ha selezionato il meglio della tecnologia ed ha fatto in modo che la scontistica sia quanto più vantaggiosa possibile

