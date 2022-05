Se siete alla ricerca di un ottimo PC da gaming a un prezzo scontato, vi consigliamo di approfittare dello sconto attivo sul modello MSI Infinite S3 11TC-075IT. Solo per oggi, potrete acquistare questo prodotto da Mediaworld al costo di 1.399,00€ invece di 1.999,00€, dunque uno sconto del 30% per un prodotto MSI tra i migliori sul mercato.

L’MSI Infinite S3 11TC-075IT è potente, innovativo e dotato di GeForce RTX 3060, dunque si tratta di un dispositivo interessante anche per i gamer esigenti. Dato che stiamo parlando di un’offerta a tempo limitato, e non avendo modo di sapere quante siano le unità ancora disponibili, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto il prima possibile!

Il PC in questione ha un design all’avanguardia con linee nitide e brillanti, enormi prese d’aria per un raffreddamento ottimizzato e un accattivante illuminazione RGB da personalizzare con Mystic Light. Le prestazioni dell’MSI Infinite S3 11TC-075IT sono incredibili, assicurate dal più recente processore Intel Core di 11° generazione con un’architettura innovativa pensata per migliorarne l’efficienza del 19% rispetto alla generazione precedente. In più, la potenza di calcolo delle GPU RTX serie 30 è quasi il doppio rispetto agli altri modelli, pur mantenendo un basso consumo energetico.

Le nuova architetture Amper integra RT e Tensore Core, inoltre, consentono l’elaborazione dinamica di luci e riflessi fornendo ai giocatori performance grafiche davvero eccellenti. In conclusione, anche la velocità del PC è una caratteristica tecnica vantaggiosa dato che potrete sfruttare al meglio il potenziale dell’MSI Infinite S3 11TC-075IT grazie alla più recente tecnologia SSD, l’NVMe, 6 volte più rapida dei tradizionali SSD SATA. Vi ricordiamo che, solo per oggi, potrete acquistarlo al costo di 1.399,00€ invece di 1.999,00€!

