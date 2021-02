600€ di sconto sulla Samsung QLED da 65″ per la next-gen da Mediaworld

Con Mediaworld le offerte sono all’ordine del giorno, grazie all’iniziativa che vi permette, ogni 24 ore, di acquistare prodotti sempre diversi a prezzi stracciati. Anche oggi gli articoli selezionati dal portale sono numerosi e includono smart TV, smartphone ed elettrodomestici di diverse categorie, tutti scontati al punto da farvi risparmiare, in alcuni casi, anche centinaia di euro!

Come avete avuto modo di intuire già dal titolo, uno dei prodotti più rilevanti di oggi è la Samsung QLED QE65Q80TATXZT da 65 pollici facente parte della raffinata serie Q80 del brand sudcoreano. Acquistabile fino alla mezzanotte di oggi a 1.399,00€ invece di 1.999,00€, questo modello vanta prestazioni davvero ai vertici della categoria, con immagini super realistiche, luminosità pazzesche, dettagli incredibili e un pannello in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il che la rende adatta anche per l’uso combinato con le console next-gen, come dimostra l’apposita etichetta nelle sue specifiche tecniche.

Un pannello all’avanguardia che, grazie a tecnologie come il Direct Full Array, è paragonabile ad un panello OLED, dal momento che regola il contrasto in maniera intelligente per offrire neri più ricchi, oltre a dettagli nitidi mai raggiunti finora. Inoltre, la Samsung QLED QE65Q80TATXZT vanta il sistema audio AVA, che amplifica le voci durante le scene di dialoghi per rendere il tutto molto più chiaro. A tal proposito, l’audio di questo specifico modello ha ricevuto un grande trattamento, con altoparlanti rivolti sia verso l’alto che verso il basso, in modo da offrire un suono avvolgente capace di stupire anche gli amanti del cinema. Essendo un modello appartenente alla serie Q80 di Samsung, non poteva mancare la modalità Ambient Mode che, ricordiamo, vi permetterà di scegliere un’infinità di sfondi, così che la tv possa “mimetizzarsi” con l’arredamento, risultando del tutto simile ad un quadro.

Insomma, una smart TV dalle ottime feature e adatta per le console next-gen, che a questo prezzo diventa un’ottima soluzione per chi vuole avere un modello capace di offrire una qualità senza precedenti, ma non dimenticate però che rimane sempre uno dei tanti articoli in offerta disponibili oggi da MediaWorld, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata, così da consultare tutte le proposte e trovare quella perfetta per voi. Prima di lasciarvi con le altre promozioni della giornata, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

