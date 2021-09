600€ di sconto sulla smart TV Samsung Neo QLED su Mediaworld

Dopo una valanga di offerte, pubblicate fin dal primo giorno di settembre, Mediaworld sembra voglia continuare a proporre le sue ottime occasioni di acquisto anche in questi ultimi giorni del mese. Senza indugiare troppo, scopriamo subito con quali offerte il portale ha deciso di iniziare questa nuova settimana, ricordandovi che saranno valide solo per le prossime 24 ore.

Grandi occasioni dunque, spesso così vantaggiose da non dover necessariamente aspettare il Black Friday per risparmiare diverse centinaia di euro sui vostri prodotti preferiti. Ciò detto, oggi vi segnaliamo che tra le pagine del portale è presente la Samsung Neo QLED da 55 pollici a 1.199,00€ invece di 1.799,00€. Come saprete, si tratta di un televisore avente la tecnologia che permette al pannello di ottenere praticamente la stessa qualità di un OLED ma con i vantaggi del QLED, tra cui l’elevata luminosità.

Samsung ha puntato molto su questa tecnologia e attualmente si dimostra uno dei migliori produttori capaci di sfruttare i vantaggi dei mini LED, che vi permetteranno di godere di ogni minimo dettaglio, soprattutto nelle scene più luminose e in quelle più buie, dove l’ottima luminosità dinamica tipica del QLED regolerà automaticamente le zone del pannello per riprodurre un’immagine uniforme alla scena visualizzata, il tutto ovviamente in tempo reale. Ovviamente, questo sarà merito anche del supporto HDR10+ e, in parte, dall’acclamata tecnologia anti riflesso di Samsung.

Un televisore di fascia alta, il cui pannello gode inoltre di un’ampia visuale di angolazione, permettendovi di guardarlo senza che i colori perdano la loro brillantezza anche se non siete posizionati al centro. Grazie, inoltre, al Motion Xcelerator Turbo+, potrete beneficiare dei 120Hz del pannello, utili per sfruttare appieno le capacità delle console di ultima generazione o per mettere alla prova la scheda video del vostro PC. Non solo film e intrattenimento, ma anche nel gaming avrete quindi un coinvolgimento maggiore, beneficiando di altissime risoluzioni, fluidità e la possibilità di impostare lo schermo in formato 21:9 e 32:9. Ovviamente, i Samsung Neo QLED godono inoltre delle più ambite funzioni smart, tra cui il Multi View, che vi permetterà di guardare in un’unica schermata sia il contenuto del televisore che quello del vostro dispositivo mobile.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerta, vi consigliamo caldamente di consultare l'apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Mediaworld nel suo "Solo per Oggi".

