630€ di sconto sulla lavatrice Samsung AI Control su Mediaworld

Dopo la nostra consueta pausa domenicale, siamo pronti a riattivare la nostra verticale dedicata alle offerte, proponendovi come sempre le migliori offerte odierne e settimanali. In mattinata vi abbiamo già proposto le proposte del giorno di Amazon, ma ora è il momento di scoprire l’iniziativa del “Solo per Oggi” di Mediaworld e le sue tornate di offerte che vi permetteranno di acquistare alcuni dei migliori prodotti del catalogo a prezzi incredibili, ma solo entro la mezzanotte di oggi.

Per questo inizio settimana, il portale si è concentrato molto sugli elettrodomestici, con la lavatrice Samsung Ai Control QuickDrive WW80T934ASH che si posiziona tra le migliori offerte grazie allo sconto di ben 630€, che fa crollare il prezzo dagli originali 1.299,00€ a soli 669,00€. Si tratta di una lavatrice con una capacità di carico di 8kg e una velocità della centrifuga che può raggiungere i 1.400 giri al minuto durante i cicli di lavaggio più veloci, ma la caratteristica più interessante è la presenza dell’AI Control, una sorta di intelligenza artificiale in grado di scegliere automaticamente la modalità e il tempo di lavaggio ottimale in base al tipo e alla quantità di indumenti che andrete a mettere nel cestello.

Oltre a rendere il lavaggio più semplice ed efficiente, AI Control di Samsung QuickDrive WW80T934ASH vi terrà sempre aggiornati su eventuali problemi e manutenzione tramite il comodo pannello smart, suggerendovi le azioni da eseguire per avere la certezza che funzioni sempre al top. Un modello capace quindi di rivoluzionare la vostra esperienza d’uso con la lavatrice e ridurre i tempi di lavaggio fino al 50% rispetto ad una soluzione tradizionale, mantenendo un pulito impeccabile.

Per far sì che la facilità d’uso sia ai massimi livelli, la Samsung QuickDrive WW80T934ASH vanta un dispenser modulare automatico, in grado di prelevare la giusta quantità di detersivo ad ogni lavaggio senza che voi dobbiate preoccuparvi di nulla e, con una singola ricarica, vi permetterà di eseguire fino a 16 lavaggi. Insomma, una lavatrice moderna e senza compromessi, capace di fare un bucato perfetto.

Dunque, Mediaworld vi da la possibilità di acquistare una delle migliori lavatrici ad un prezzo molto vantaggioso, ma vi ricordiamo che visitando la pagina dedicata troverete numerose altre offerte interessanti.

