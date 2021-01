650€ di sconto sul Samsung Galaxy Z Flip nelle offerte Mediaworld

Iniziamo la seconda settimana di questo 2021 segnalandovi le offerte giornaliere di Mediaworld che, dopo aver proposto un numero elevato di prodotti per tutto il weekend, ritorna oggi a con sconti sempre importanti su smartphone, televisori ed elettrodomestici ma validi solo fino alla mezzanotte di oggi, obbligandovi ad aggiungere velocemente nel carrello eventuali articoli che vi interessano.

Le opportunità, seppur valide poche ore, sono tantissime e tra quelle più interessanti selezionate dal noto portale per la giornata odierna vi è il Samsung Galaxy Z Flip, proposto a quello che è certamente uno dei prezzi più bassi della rete, visto che parliamo di 849,00€ invece di 1.499,00€. Siamo di fronte ad uno sconto di ben 650€ che permette a questo dispositivo di essere preso in considerazione da un pubblico più ampio, cosa che il prezzo originale non permetteva di fare, soprattutto per chi è alla ricerca di uno smartphone a conchiglia.

Come abbiamo riportato anche nella nostra recensione dedicata, il design di Samsung Galaxy Z Flip è la chiave che rende questo smartphone così speciale e tanto chiacchierato, con implementazioni e fattori di forma che fino a pochi anni fa erano impensabili su un dispositivo mobile. Con un display da 6,7 pollici Super AMOLED che può diventare decisamente più piccolo grazie al vetro flessibile e alla cerniera nascosta, questo modello vi offrirà un’esperienza d’uso nettamente migliore rispetto al classico smartphone che tutti conosciamo, dandovi la possibilità di usufruire di funzionalità nuove. Un esempio è la modalità Flex, che permette allo schermo di dividere a metà le app e posizionare i comandi nella parte inferiore del display, dedicando quella superiore esclusivamente alla visione dei contenuti.

Il tutto viene gestito dal processore Snapdragon 855 Plus, abbinato a 8GB di RAM e ben 256GB di spazio di archiviazione, nonché da sensori fotografici tra i migliori in assoluto. Componenti di fascia alta che rendono il Samsung Galaxy Z Flip uno smartphone da prendere in considerazione da tutti coloro che vogliono possedere un dispositivo che strizza l’occhia al futuro, e quale miglior occasione se non questa per portarselo a casa con uno sconto enorme?

Offerta decisamente interessante che però non è l’unica ad essere presente nell’iniziativa Mediaworld, ed ecco perché il nostro consiglio è sempre quello di visitare la pagina dedicata per non perdervi nessuna opportunità, anche se in calce abbiamo riportato quelle che sono, a nostro giudizio, alcune delle migliori offerte. Detto ciò, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!