67% di sconto sul piano trimestrale di IPVanish VPN

Continuano le offerte relative al mondo delle VPN che, come avrete visto, sembrano essersi risvegliate proprio in occasione dell’arrivo dell’estate. E così, dopo le proposte degli ultimi giorni ad opera di ExpressVPN, Surfshark e affini, oggi torna il momento di parlare di un altro ottimo player del settore, ovvero IPVanish che, con l’arrivo del mese di agosto, ritorna sul mercato con un ottima offerta che pare pensata proprio per le vacanze estive.

Laddove tutti stanno scostando pacchetti di abbonamento particolarmente lunghi, IPVanish ha invece optato per un corposo sconto sul piano di abbonamento trimestrale, a dir poco perfetto per chiunque si possa trovare in viaggio, specie all’estero. Grazie a questa ottima promozione, potrete quindi risparmiare il 67% sul piano di abbonamento da 3 mesi, per un totale di appena 11,99$, in virtù degli originali 35,97$ necessari in origine.

Si tratta davvero di un’ottima occasione per sottoscrivere un abbonamento con una delle VPN più affidabili e performanti del mercato, senza contare che – già da qualche tempo – assieme alla sottoscrizione a IPVanish potrete usufruire, a titolo del tutto gratuito, anche di ben 250GB di archiviazione cloud, disponibili grazie alla partnership con SugarSync Cloud.

Considerata tra le migliori VPN presenti sul mercato, IPVanish può contare su 1.300 server sparsi in circa 60 paesi in tutto il mondo, e della possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi. Caratterizzata, già senza alcun prezzo scontato, di un rapporto qualità/prezzo eccezionale, oltre a garantire ottime performance in termini di velocità di connessione, si contraddistingue anche per la sua accessibilità e per le sue politiche di sicurezza.

Grazie poi al suo periodo di prova da 30 giorni di servizio utilizzabile a titolo completamente gratuito, IPVanish è un servizio VPN sicuro e affidabile che, non a caso, abbiamo incluso tra i migliori del 2020 e che rappresenta più che mai una scelta sensata nell’ormai vastissimo panorama delle VPN.

