70% di sconto con su libri, musica e film per il Black Friday di IBS!

In occasione dell’inizio della settimana del Black Friday, su IBS sono cominciate una serie di nuove promozioni che dureranno fino al 30 novembre e che permetteranno di acquistare articoli di tutti i generi, con sconti che arrivano addirittura al 70%. Vista la moltitudine di prodotti e gli ottimi sconti il nostro consiglio è quello di sfruttare quanto prima la promozione, magari cercando già da ora lo spunto per qualche regalo di Natale.

Grazie a questa promozione sarete in gradi di scegliere tra migliaia di articoli presenti sul portale di IBS, tra i quali ovviamente sono presenti anche i libri, con una scelta di titoli nazionale ed internazionale incredibile, che include anche antologie ed approfondimenti come il Dizionario dell’arte da quasi 1000 pagine, che può esser acquistato ad appena 14,00€ anziché 40,00€.

Sono presenti poi una vasta scelta di CD e vinili a prezzo scontato, che includono sia gli album più classici degli artisti di fama internazionale rivisitati ed adattati, oppure anche le ultime novità musicali come nel caso di Power Up degli AC/DC, uscito ad inizio novembre e già scontato. IBS però non è solo libri o musica, ed infatti è possibile trovare in questa selezione di prodotti anche un vasto catalogo di film, una selezione di giochi da tavolo per passare momenti in allegria con tutta la famiglia e persino una serie di accessori per gli animali domestici come il trasportino per cani pieghevole.

Gli articoli compresi in questa offerta di IBS in occasione del Black Friday sono veramente tanti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa sul portale, così da consultarle tutte e trovare quello perfetto per voi.

