Se siete alla ricerca di una smart TV OLED di altissimo livello, Samsung ha rilasciato da poco un’alternativa ai vari modelli di LG, Sony, Philips e Panasonic. Comet, store affidabilissimo dove acquistare elettrodomestici di ogni tipo, la propone già a un prezzo più vantaggioso, scontandola di 700€ e, per questo, permettendovi di acquistarla a 1.799,00€ invece di 2.499,00€.

Si tratta del primo televisore OLED realizzato da Samsung, anche se ciò non è propriamente corretto, visto che il produttore coreano aveva già tentato in passato di produrre una smart TV OLED, per poi abbandonare il progetto a causa dei costi elevati. La tecnologia, intanto, è andata avanti e Samsung ha tirato fuori quella che oggi è la sua massima espressione in termini di riproduzione, che si posiziona tra le migliori smart TV del 2022.

Samsung S95B è il nome di questo concentrato di tecnologia, il cui pannello OLED viene utilizzato in modo diverso rispetto alla concorrenza promettendo, in teoria ma anche nella pratica, prestazioni senza precedenti. A differenza della concorrenza, infatti, la soluzione del produttore coreano abbina la tecnologia OLED con la Quantum Dot, che si traduce in un’efficienza perfetta, in quanto sprovvista di filtri colore. In altre parole, la Samsung S95B fa sì che luminosità, saturazione e tutto ciò che concerne i colori non scendano a compromessi, per un’esperienza di visualizzazione che, ne siamo certi, cambierà il vostro modo di guardare film e serie TV.

La certificazione Pantone, azienda leader nella catalogazione dei colori, testimonia quanto detto pocanzi rendendo, ad oggi, la Samsung S95B forse l’unica smart TV a godere di tale riconoscimento. Il pannello è talmente all’avanguardia al punto che caratteristiche come l’HDR10+ vi sembreranno superate, e ciò la dice lunga sulla bontà di questo modello. Vale la pena segnalare però il comparto audio che, giustamente, non poteva essere scarso. A tal riguardo, Samsung ha implementato una serie di altoparlanti anche nella parte alta della struttura, tra l’altro sottilissima, assicurando un audio realistico e coinvolgente in 3D, paragonabile quasi a un’ottima soundbar.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

