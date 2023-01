Se state pensando di acquistare un’ottima smart TV per iniziare il 2023 nel miglior modo possibile, vi invitiamo a valutare l’acquisto del modello Panasonic OLED da 48″, in ribasso del 43% su Comet e generalmente raro da trovare su altri shop online! Lo store ha moltissimi sconti disponibili per il periodo di saldi invernali, ma tra le varie proposte abbiamo deciso di menzionarvi questo prodotto Panasonic, tenendo presente che si tratta di uno dei brand leader nella realizzazione dei pannelli OLED.

Al momento, potrete portarlo a casa ad appena 899,00€ invece di 1.599,00€, un prezzo davvero interessante per una delle migliori proposte nella propria fascia di prezzo. Dunque, trattandosi di un articolo top di gamma, difficile da trovare nuovamente con un simile sconto applicato, il nostro consiglio è di portare a termine il vostro acquisto prima possibile!

Questo TV OLED 4K Panasonic vi offre immagini straordinarie, capaci di togliere il fiato. Tutte le tecnologie di cui è dotato, sono sviluppate per assicurarvi la migliore fruizione possibile, da cinema e serie TV fino ai videogiochi. In primis, il pannello HDR Master OLED Professional Edition offre una luminescenza senza precedenti, con contrasto dinamico tra luminosità brillante e nero profondo, in modo tale da assicurarvi un effetto iper realistico. Caratteristica che, però, non sarebbe possibile senza il supporto del potente processore HCX Pro di cui è provvista la smart TV, pensata per fare ricorso all’AI e regolare automaticamente qualsiasi prodotti passi sullo schermo, dal colore fino alla nitidezza. In questo modo, qualsiasi sia il contenuto, sarete certi di osservare sempre il miglior risultato possibile!

Altrettanto importante il comparto sonoro, migliorato drasticamente grazie alla presenza di più altoparlanti su tutti e 4 i lati della Smart TV. Ciò vi consente di vivere le vostre pellicole preferite, travolti dal coinvolgente audio 3D, garantito dalla tecnologia 360° Soundscape PRO. Oltre agli altoparlanti orientati verso l’alto, sono presenti anche quelli laterali, in modo tale da assicurarvi un totale di sette canali e un woofer integrato! Il bilanciamento tra i suoni dei diversi altoparlanti viene ottenuto e ottimizzato con feature esclusive, creando un’esperienza audio surround di massimo realismo e diffondendosi dall’alto, da destra, da sinistra e da davanti, creando un campo sonoro sferico che vi raggiunge da ogni direzione.

Non meno importante, la smart TV Panasonic OLED da 48″ gode della certificazione AMD Freesync Premium che, in poche parole, si traduce in una vera e propria garanzia per gli amanti del gaming. Il pannello, infatti, è stato progettato per ottenere la migliore esperienza di gioco dalle console più innovative e coinvolgenti. In questo modo, otterrete un’immagine in 4K perfetta sul grande schermo, senza cali di frame e con la massima fluidità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

